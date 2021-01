Variedades Virada do ano dos famosos: veja onde eles passaram o Réveillon

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2021

A famosa praia de Trancoso foi a opção escolhida por Luan Santana. (Foto: Reprodução/Instagram)

Mesmo durante a pandemia do coronavírus, os famosos fizeram as malas e viajaram para curtir a virada do ano. Os destinos são os mais variados, mas a grande maioria escolheu ficar no Brasil para as festas de fim de ano.

Trancoso

No litoral sul da Bahia, a famosa praia de Trancoso foi a opção escolhida pelo cantor Luan Santana, Isis Valverde, Monique Alfradique e Carol Celico. As influencers Thássia Naves e Camila Coelho também estão por lá.

Fernando de Noronha

O famoso arquipélago de Fernando de Noronha é sempre um ponto cheio de celebridades no Ano Novo. O time de famosos deste ano inclui: Isabella Scherer, Paulo Vilhena, Aline Riscado, João Guilherme, Agatha Moreira e Rodrigo Simas, e Gabi Martins e Tierry, que chegaram na ilha em um jatinho particular.

São Miguel dos Milagres

Em São Miguel dos Milagres, em Alagoas, Glorias Pires e Orlando Morais estão com os filhos Antonia, Ana e Bento em sua casa de veraneio. Paulo Dalagnoli, Bruno Fernandes e Eri Johnson também passam o fim de ano com os artistas.

Praia de Pipa

A praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, foi invadida por um time de ex-BBBs. Paula Amorim, Breno Simões, Aline Gotschalg, Isabella Cecchi, Fernando Medeiros são alguns dos ex-participantes do reality que estão por lá.

Angra dos Reis

O badalado point no litoral carioca atraiu uma grande quantidade de celebridades para a chegada de 2021. Bruna Marquezine alugou uma ilha com as amigas Manu Gavassi, Thelma Assis e Rafa Kalimann. Por lá também estão: Sasha e o namorado, João Figueiredo, Roberto Justus e Ana Paula Siebert, Rodrigo Faro e Vera Viel, e a modelo Daniella Sarahyba.

México

O país foi o escolhido por alguns famosos para celebrar a chegada de 2021. Whindersson Nunes, Lívia Andrade, Gkay, Gabriel Medina e Yasmin Brunet estão curtindo as praias do Caribe.

