Por Redação O Sul | 11 de julho de 2022

O cálcio elevado no sangue, em decorrência da vitamina D, pode ocasionar depósitos nos rins, nos vasos sanguíneos, no coração e nos pulmões. Foto: Reprodução O cálcio elevado no sangue, em decorrência da vitamina D, pode ocasionar depósitos nos rins, nos vasos sanguíneos, no coração e nos pulmões. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um estudo publicado na revista The British Medical Journal relatou o caso de um homem que precisou ser internado após sofrer uma “overdose” de vitamina D. O quadro é chamado de hipervitaminose D, caracterizado pelo consumo excessivo da substância.

De acordo com o artigo, o homem se queixava de vômitos recorrentes, dor abdominal, náuseas, câimbras nas pernas, zumbido nos ouvidos, boca seca, aumento de sede, diarreia e perda de peso acentuada. O quadro teve início depois que ele começou a usar um conjunto de suplementos vitamínicos, aconselhado por um terapeuta nutricional.

Qual o risco?

Como tudo em excesso faz mal, com a vitamina D não poderia ser diferente. “Os níveis elevados de vitamina D no sangue provocam níveis elevados de cálcio no sangue, que tornam-se prejudiciais ao organismo podendo levar a danos em alguns órgãos”, adverte o neurologista do Hospital Albert Einstein, Wanderley Cerqueira de Lima.

De acordo com o médico, os pacientes geralmente apresentam:

– Náuseas;

– Vômitos e diarreia;

– Perda do apetite;

– Fraqueza generalizada;

– Irritabilidade (estado mental alterado);

– Aumento da pressão arterial.

O perigo pode se estender a órgãos vitais. Conforme o especialista, o cálcio elevado no sangue (hipercalcemia) pode ocasionar depósitos nos rins, nos vasos sanguíneos, no coração e nos pulmões. “Com a deposição de excesso de cálcio dos rins vai prejudicar a filtração do sangue e o paciente apresentará insuficiência renal aguda ou crônica e pedras nos rins são comuns”, explica Wanderley.

Diagnóstico e tratamento

O neurologista explica que o diagnóstico é feito com base no histórico do paciente, que relata o excesso da ingestão da substância. Também é feita a dosagem de vitamina D no sangue.

O tratamento da intoxicação inclui:

– Interromper a ingestão da vitamina;

– Realizar uma hidratação venosa para uma boa filtração dos rins

– Tomar medicamentos como corticoide.

“A deficiência de vitamina D é bastante comum, por isso muitas pessoas necessitam de suplementação desta vitamina, mas é importante alertar que vitamina D em altas doses são prejudiciais, então uma orientação de um profissional de saúde é importante”, finaliza o médico.

