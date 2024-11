Mundo Vitória de Trump deve impulsionar sonho de Elon Musk com a exploração de Marte

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Fontes indicam que novo governo pode favorecer contratos privados para acelerar a SpaceX em missões interplanetárias. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O sonho do bilionário Elon Musk de levar pessoas a Marte se tornará uma prioridade nacional sob o governo do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

À agência Reuters, fontes disseram que haverá grandes mudanças para o programa lunar da Nasa e um impulso para a SpaceX, empresa aeroespacial de de Musk.

O programa Artemis — que tem como objetivo usar o foguete Starship para testar missões à Lua antes de Marte — deverá se concentrar mais no planeta vermelho sob o comando de Trump e visar missões sem tripulação nesta década, de acordo com quatro pessoas familiarizadas com a crescente agenda de política espacial do republicano.

A Nasa sob o comando de Trump provavelmente favorecerá contratos espaciais de preço fixo que transfiram maior responsabilidade para as empresas privadas e reduzam os programas de orçamento excessivo que sobrecarregaram a Artemis.

Musk, que dançou no palco em um comício de Trump usando uma camiseta com a frase “Ocupar Marte” em outubro, gastou US$ 119 milhões na candidatura republicana à Casa Branca e elevou com sucesso a política espacial em um momento incomum da transição presidencial.

Em setembro, Trump disse a repórteres que a Lua é uma “plataforma de lançamento” para seu objetivo final de chegar a Marte.

“No mínimo, vamos ter um plano mais realista para Marte, você verá Marte sendo definido como um objetivo”, disse Doug Loverro, consultor do setor espacial que já liderou a unidade de exploração humana da Nasa durante o governo de Trump, que foi presidente dos EUA de 2017 a 2021.

A SpaceX, Musk e a campanha de Trump não responderam aos pedidos de comentários. Uma porta-voz da Nasa disse que “não seria apropriado especular sobre quaisquer mudanças com o novo governo”.

Os planos ainda podem mudar, acrescentaram as fontes, à medida que a equipe de transição de Trump toma forma nas próximas semanas.

Trump lançou o programa Artemis em 2019 durante seu primeiro mandato e foi uma das poucas iniciativas mantidas sob o governo do presidente Joe Biden. Os assessores espaciais do republicano querem renovar um programa que, segundo eles, definhou em sua ausência, disseram as fontes.

Musk, que também é proprietário da Tesla e da startup Neuralink, tem feito da redução da regulamentação governamental e da redução da burocracia outra base fundamental de seu apoio a Trump.

Para o espaço, os desejos de desregulamentação de Musk provavelmente desencadearão mudanças na Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês), cuja supervisão de lançamentos de foguetes privados frustrou Musk por retardar o desenvolvimento da Starship.

O bilionário, cujas previsões às vezes se mostraram excessivamente ambiciosas, disse em setembro que a SpaceX pousará a Starship em Marte em 2026 e que uma missão tripulada virá em seguida, dentro de quatro anos. Trump disse em comícios que discutiu essas ideias com Musk.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/vitoria-de-trump-deve-impulsionar-sonho-de-elon-musk-com-a-exploracao-de-marte/

Vitória de Trump deve impulsionar sonho de Elon Musk com a exploração de Marte

2024-11-09