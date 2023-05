Grêmio Volante do Grêmio tem lesão no adutor da coxa e tem atuado no sacrifício

15 de maio de 2023

O Grêmio empatou em 0 a 0 contra o Fortaleza neste domingo (14), na Arena. Além do resultado que não era o esperado, o clube gaúcho ainda tem mais um problema. O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, revelou que Bitello tem lesão no adutor da coxa e tem atuado no sacrifício.

Segundo o treinador, o problema físico se agravou após a goleada para o Palmeiras, no gramado do Allianz Parque. Bitello foi substituído aos 35 minutos do segundo tempo para a entrada de Nathan. Na temporada, o volante gremista é o que mais tem minutos em campo e jogou 24 das 26 partidas.

“Ele vem tendo um problema no adutor que estamos administrando. Ele sente muitas dores praticamente não treina só joga. Fazemos tratamento manhã, tarde e noite. A gota d’água para lesão dele como apareceram dores musculares em outros jogadores foi a grama sintética do Palmeiras. Aumentou a dor dele”, disse Renato.

“O garoto jogou de novo no sacrifício. A qualquer momento, a lesão dele pode estourar. Eu tirei ele porque está no limite. Muitos não queriam que ele jogasse, mas eu banquei. O campo sintético aumentou as dores dele”, disse o treinador.

O Grêmio volta aos trabalhos nesta segunda-feira (15), às 16h, no CT Luiz Carvalho. Bitello, Carballo e Pepê serão reavaliados pelo departamento médico. O próximo compromisso será pela Copa do Brasil, na quarta-feira (17), às 19h30, contra o Cruzeiro.

