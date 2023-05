Além da derrota para o Atlético Mineiro no Brasileirão, o Inter tem mais um problema para a sequência de jogos. O zagueiro Vitão sofreu uma entorse no joelho esquerdo. O defensor passará por exames e vira dúvida para enfrentar o América-MG, na quarta-feira (17), pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

A lesão aconteceu aos 46 minutos do segundo tempo em uma dividida com o atacante Hulk. O zagueiro prendeu a perna no gramado e acabou torcendo o joelho. Ele foi atendido pelos médicos e depois do jogo, iniciou tratamento com bolsa de gelo e mancou até o vestiário.

Vitão fará exames nesta segunda-feira (15) para saber a gravidade da lesão. Caso Vitão não consiga jogar contra o América-MG, Rodrigo Moledo deve ser o titular ao lado de Mercado. Uma mudança no esquema para o 3-5-2 não está descartada.