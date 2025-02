Inter Volante do Inter, Bruno Henrique projeta semifinais e ressalta a “responsabilidade para poder brigar pelo título”

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2025

Bruno Henrique falou sobre seu momento no time de Roger Machado e falou sobre o confronto contra o Caxias. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Em entrevista coletiva realizada na quarta-feira (19) no CT Parque Gigante, o volante do Inter Bruno Henrique falou sobre seu momento no time de Roger Machado e projetou o confronto contra o Caxias nas semifinais do Gauchão.

“Acho que estou muito bem preparado e contente por ter iniciado o último jogo. Estou buscando meu espaço, como todos. Acho que a gente num momento bom, um momento onde a gente vai para a semifinal de um Campeonato Gaúcho e a gente sabe da nossa responsabilidade para poder brigar pelo título, e eu, pessoalmente, estou muito focado, trabalhando muito para conquistar meu espaço e também o principal que é dar vitórias para o Inter e buscar o título gaúcho”, afirmou.

A partida de ida da semifinal será em Caxias do Sul, mas o Colorado contará com o apoio de sete mil torcedores. “Desde que cheguei ao Inter, sempre somos bem recebidos em todos os hotéis e estádios. Queremos fazer um grande jogo para retribuir esse apoio, e a presença da nossa torcida será muito importante”, destacou o meio-campista.

Sobre o jogo de volta ser no Beira-Rio, Bruno afirmou: “Decidir em casa é bom. Estaremos jogando em casa, com o nosso torcedor e temos uma força muito grande. Temos que fazer um grande jogo já em Caxias e trazer um bom resultado para decidir em casa”.

“Conheço muito bem o trabalho do Roger. É um grande treinador. Está fazendo um trabalho muito bom aqui. Todos os jogadores sabem o que taticamente precisam fazer dentro de campo e no dia a dia”, disse o atleta.

