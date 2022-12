Grêmio Volante Pepê é o primeiro reforço do Grêmio para temporada 2023

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O volante, de 24 anos, chega para compor o elenco, com vínculo com o Tricolor até dezembro de 2025 Foto: Grêmio/Divulgação O volante, de 24 anos, chega para compor o elenco, com vínculo com o Tricolor até dezembro de 2025. (Foto: Grêmio/Divulgação) Foto: Grêmio/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

João Pedro Vilardi Pinto, “Pepê”, é o novo reforço do Grêmio para a próxima temporada. O volante, de 24 anos, chega para compor o elenco, com vínculo com o Tricolor até dezembro de 2025.

O atleta nasceu no Rio de Janeiro e começou no futebol aos 10 anos, nas categorias de base do Flamengo. Pepê fez seu primeiro jogo profissional pelo clube carioca em 2018. Após ser emprestado por uma temporada ao Portimonense, de Portugal, retornou ao Flamengo fazendo parte do elenco que conquistou a Libertadores e o bicampeonato Brasileiro de 2019/2020. Em abril de 2021, assinou com o Cuiabá para disputa da Série A.

Ficha:

Nome: João Pedro Vilardi Pinto

Posição: Volante

Nascimento: 06/01/1998

Local: Rio de Janeiro/RJ

Clubes: Flamengo/RJ, Portimonense/POR, Flamengo/RJ e Cuiabá/MT

Títulos: Copa Libertadores 2019, Campeonato Brasileiro 2019 e 2020, Campeonato Carioca 2020 e 2021 e Supercopa do Brasil 2020 e 2021 (Flamengo), Campeonato Mato-Grossense 2022 (Cuiabá).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio