Viagem e Turismo Vontade de viajar? Cinco tendências que estarão em alta na temporada

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2020

O chamado "turismo de natureza" é uma tendência forte para os próximos meses. (Foto: Divulgação)

Vontade de viajar, né? Com a pandemia e as medidas de segurança impostas pelo coronavírus, o turismo também foi afetado e precisou se ajustar. Para quem ama conhecer novos lugares, a boa notícia é que a flexibilização pode te permitir ter experiências diferentes, segundo a Organização Mundial de Turismo. Quer saber quais são as principais tendências de viagem para os próximos meses? Confira!

1-Contato com a natureza

O chamado “turismo de natureza” é uma tendência forte para os próximos meses. Isso porque, com o isolamento social e o tempo dentro de casa, inclusive para trabalhar, muitas pessoas perceberam o quanto espaços abertos, em contato com a natureza, fazem diferença na saúde física e mental. Destinos isolados, com vegetação abundante ao redor e preservação ambiental, tendem a ser os mais procurados.

2-O turismo de bem-estar

Bem parecido com o turismo de natureza, a procura por lugares que permitam o relaxamento e o descanso, sem risco de aglomerações, também segue aumentando e é tendência para os próximos meses. Durante a pandemia, não foram poucos os casos de ansiedade e depressão e, por isso, locais paradisíacos, com opções de lazer para aliviar o estresse e as tensões da rotina (pensou em spa?) são perfeitos para quem quer aproveitar a viagem.

3-Turismo em comunidades pequenas

Nunca se falou tanto em sustentabilidade e novas formas de consumo. Por isso, de acordo com dados da Organização Mundial de Turismo, o turismo em comunidades são vistos como tendências para o futuro. Por conta da diversidade brasileira, membros de uma comunidade podem se unir para oferecer serviços locais aos visitantes, como guia, passeios e comidas típicas, fortalecendo a economia local e ainda tornando o turismo mais justo e sustentável.

4-Já ouviu falar em volunturismo?

Se você nunca ouviu o termo volunturismo, fique atenta, porque esse estilo de viagem também tende a crescer futuramente. A ideia é que os visitantes e turistas contribuam de forma positiva no destino escolhido, seja fazendo um trabalho comunitário ou ainda ajudando em projetos sociais que fortaleçam os habitantes e diminuam as desigualdades. Além da sustentabilidade, o volunturismo é uma forma de exercer a empatia e a solidariedade.

5-O turismo científico

Viajar é a melhor forma de conhecer novas culturas. No entanto, com a pandemia, o foco na proteção e preservação ambiental ganhou ainda mais força. Nesse caso, uma boa forma de contemplar e conhecer mais sobre paisagens naturais é investir no turismo científico, para que os viajantes saibam mais sobre projetos e pesquisas destinados a preservação de espécies. Comece a preparar as malas!

