Tecnologia O Instagram completa 10 anos e anuncia atualizações de aniversário

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2020

Aniversário do Instagram traz novas funções para a rede social, como mapa de stories, mudar ícone do app e bem-estar. (Foto: Reprodução)

O Instagram comemora nesta terça-feira (6) seu aniversário de 10 anos. O app do Facebook, que fez sucesso pelos filtros para editar fotos, hoje é uma das principais redes sociais do mundo e traz inovações para celebrar a data com os usuários. Entre elas, um mapa de stories para relembrar suas postagens, linha do tempo dos principais marcos da rede e, até mesmo, a possibilidade de mudar o ícone do Instagram.

Anunciado na última segunda-feira (5), o Instagram Shop, recurso que permite fazer compras pelos vídeos do IGTV, faz parte das novidades de aniversário e começará a ser testado no Reels até o fim do ano. A rede social também anunciou duas atualizações de bem-estar para diminuir assédio e bullying na plataforma: o Instagram vai ocultar automaticamente comentários possivelmente ofensivos e expandir o recurso de alerta de conteúdo ofensivo para quem postar insultos.

Mapa de Stories

Para usuários que gostam de lembranças, o Instagram criou um mapa privado, com um calendário de stories postados nos últimos três anos. A função deixa ver as datas em que tiveram postagens e onde elas foram feitas. Será possível baixar, compartilhar e até salvar as histórias nos Destaques.

Mudar ícone do Instagram

Para relembrar os velhos tempos, além de poder ver uma linha do tempo com os principais marcos da rede social, outra novidade de aniversário é a possibilidade de mudar o ícone do Instagram para versões antigas e clássicas do app. Divulgado como um easter egg, que é um segredo ou algo escondido na plataforma, a novidade pode agradar os mais nostálgicos ou aqueles que querem deixar o ícone do app combinando com o seu celular.

Atualizações de bem-estar

Para reduzir as interações negativas no Instagram, a plataforma vem investindo em novos recursos para tornar a experiência no app mais positiva, como a possibilidade de restringir comentários de um usuário ou apagar diversas mensagens de uma só vez. Agora, o Instagram vai ocultar automaticamente mensagens possivelmente ofensivas, com base em conteúdos denunciados anteriormente, mas o usuário terá a opção de “ver comentários ocultos”. No entanto, os comentários que violam as diretrizes do Instagram serão automaticamente removidos.

Outra novidade é a expansão do recurso de alerta para quem está tentando postar diversos conteúdos possivelmente ofensivos. O objetivo é fazer o usuário pensar na mensagem que quer enviar e nas consequências delas, e diminuir o bullying e o assédio na rede social.

Dados dos 10 anos da plataforma

Nesta década de Instagram, a rede social passou por diversas mudanças e agora conta com funções de sucesso, como Stories, Reels e IGTV. Atualmente, 50% dos usuários assistem a vídeos na plataforma todos os dias. Essas ferramentas permitiram que músicas, gifs, efeitos e filtros se tornassem tendência entre os usuários. Por exemplo, k-pop, o estilo de música pop coreana, é gênero musical mais comentado no Instagram, enquanto o estilo indiano bollywood é o mais compartilhado no adesivo de música.

Os brasileiros também ocupam faixas importantes das listas do Instagram. Atualmente, a música “Se essa vida fosse um filme”, da cantora brasileira Giulia Be, e o remix de Piece Of Your Heart do DJ Alok estão no top 10 músicas compartilhadas no Reels. Já no top 10 criadores em ascensão no Reels, o perfil @thebeaglesimba, de um cachorro da raça beagle de Goiânia, está em 14º lugar.

