Tecnologia A Samsung prepara celular com tela enrolável para 2021

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2020

A estratégia da Samsung é se tornar sinônima de inovação em formato. (Foto: Reprodução)

Para não ficar para trás da rival LG, a Samsung estaria trabalhando para lançar um smartphone com tela enrolável no ano que vem. A notícia foi publicada pelo site do jornal sul-coreano Herald, que atribuiu a pressa da Samsung à repercussão causada pelo boato de que a LG Electronics está desenvolvendo um celular com uma tela do tipo.

A LG Electronics já possui alguma experiência com o componente, apresentado há anos em aparelhos de TV – e que deve finalmente chegar ao mercado neste mês na Coreia do Sul, com preço estimado em ‎116 milhões de wons (cerca de R$ 560 mil!). A fabricante fez uma referência ao uso da tela enrolável em smartphones durante o lançamento do celular Wing.

Galaxy Rolling?

O jornal especula que o nome do modelo (ou da família de aparelhos) será Galaxy Rolling. Uma possibilidade é atribuir uma letra para o novo celular – provavelmente “R”, letra que já batizou um modelo derivado do Galaxy SII – abrindo a opção de aparelhos com telas de tamanhos variados e/ou que se desenrolam em diferentes direções.

Apesar da aparente liderança da LG no desenvolvimento da tela enrolável, a Samsung já registrou patentes de celulares com o componente, além de já ter demonstrado a tecnologia anos atrás.

Segundo o Herald, a estratégia da Samsung é se tornar sinônima de inovação em formatos, após a atenção dada aos modelos Galaxy Fold e Galaxy Z Flip. Apesar de não ter sido a pioneira na adoção de telas dobráveis – posto que cabe à chinesa Royole – os modelos da sul-coreana chamaram mais a atenção que as alternativas da Huawei e Motorola.

Movimentos da concorrência

Ainda de acordo com o jornal sul-coreano, a LG Electronics prepara o lançamento de seu celular com tela enrolável para o primeiro semestre de 2021. O teaser exibido ao final do lançamento do LG Wing mostra um aparelho de perfil, cuja lateral se expande para fora, em um movimento semelhante ao demonstrado pela TCL em uma animação no começo do ano.

O jornal publicou ainda que o modelo da LG será o destaque da fabricante na feira de tecnologias móveis MWC, cuja próxima edição acontece em fevereiro, na China.

Baterias chinesas

De acordo com relatórios recentemente, os aparelhos da família Samsung Galaxy 21 contarão com baterias chinesas da Amperex Technology (ATL), algo que não ocorre desde o lançamento do Galaxy S9, após a empresa ter sido excluída da lista de fornecedores da gigante sul-coreana devido a explosões de dispositivos Galaxy Note 7 reportadas em 2017. Ainda assim, a companhia foi banida apenas de construções de flagships, pois participava da produção de opções de entrada e intermediárias.

Desde o incidente, produtos de ponta da Samsung carregam principalmente baterias da Samsung SDI e da LG Chem, cujas estabilidades são garantidas por várias empresas, como a ITM Semiconductor. No entanto, a ATL entrará em jogo novamente e está fabricando ao menos três modelos de componentes – um de 4.000 mAh, outro de 4.800 mAh e mais um de 5.000 mAh.

Se os rumores do lançamento dos Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus e Galaxy S21 Ultra se confirmarem, um aprimoramento suave nesse quesito será notado.

