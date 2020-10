Tecnologia A Samsung lança o Galaxy F41 com câmera tripla de 64 MP e 6.000 mAh

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2020

As vendas do smartphone estão previstas para começar em outubro de 2020, na Índia. (Foto: Divulgação)

A Samsung anunciou o Samsung Galaxy F41 nesta quinta-feira (8). O novo celular da marca sul-coreana chama a atenção pela câmera tripla de 64 megapixels e ficha técnica intermediária com bateria de 6.000 mAh. As vendas do smartphone estão previstas para começar em outubro de 2020, na Índia.

O lançamento da Samsung pega emprestado várias características do Galaxy M31, como o visual. Além disso, a tela Super AMOLED é de 6,4 polegadas com resolução Full HD+ e um notch em forma de gota, para abrigar a câmera frontal de 32 megapixels. O leitor de digitais encontra-se na parte de trás do telefone.

Com conjunto fotográfico triplo posicionado em um módulo retangular, a câmera principal do Samsung Galaxy F41 possui resolução de 64 megapixels. Há, ainda, outros dois sensores de 8 megapixels (ultrawide) e de 5 megapixels (profundidade de campo).

Já a ficha técnica é intermediária, com o processador Exynos 9611, 6 GB de RAM e versões com 64 GB ou 128 GB de armazenamento interno, ambas com entrada para cartão de memória microSD. A bateria de 6.000 mAh com recarga de 15 W está entre os destaques do novo celular Samsung Galaxy.

As especificações do Galaxy F41 ficam completas com a porta USB-C, 4G, Wi-Fi, Bluetooth e GPS. O celular sai da caixa com Android 10 (One UI) de fábrica e três opções de cores: azul, preto e verde.

Preço e disponibilidade

O Galaxy F41 será comercializado na Índia a partir de 16 de outubro de 2020, através do Flipkart, pelo preço sugerido de 16.999 rúpias, com 64 GB, e 17.999 rúpias, com 128 GB. Os valores equivalem a cerca de 1.305 reais e 1.380 reais, respectivamente, em conversão direta.

Não há previsão de data e preço de lançamento do Samsung Galaxy F41 no Brasil. O celular, no entanto, já foi homologado pela Anatel em meados de setembro de 2020, sob o modelo SM-F415F/DS e com a mesma bateria do Galaxy M31 (EB-BM207ABY), com capacidade de 6.000 mAh.

O Samsung Galaxy M31, por sua vez, chegou ao Brasil no começo de julho de 2020, com câmera quádrupla de 64 megapixels, especificações intermediárias com a já citada bateria de 6.000 mAh e tela Super AMOLED de 6,4 polegadas. O preço sugerido, na época do lançamento, era de 2 mil reais.

