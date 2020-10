Tecnologia iPhone 12: A Apple marca o evento de lançamento para o dia 13

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Empresa deve apresentar os primeiros celulares com internet 5G. Cronograma está atrasado por causa da pandemia. (Foto: Reprodução/Apple)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O iPhone 12 será apresentado pela Apple num evento no dia 13 de outubro às 14h pelo Horário de Brasília. Com ligeiro atraso em relação a anos anteriores, a empresa disparou nesta terça-feira (6) os convites para o lançamento da nova linha de celulares. Há muita expectativa em torno dos aparelhos, pois podem ser os primeiros smartphones Apple com internet 5G.

Os consumidores têm demonstrado certa confusão por causa da demora para o anúncio dos telefones. A própria empresa já havia avisado que os sucessores da linha do iPhone 11 chegariam mais tarde, num reflexo da pandemia do novo coronavírus.

A gigante da tecnologia ainda não deu nenhum detalhe sobre o lançamento. Nem mesmo o nome foi oficialmente revelado. Ainda assim, a indústria de vazamentos tem alimentado uma série de rumores sobre como deve ser o iPhone em 2020.

Em linhas gerais, são esperados quatro modelos: iPhone 12 Mini – possivelmente menor, com tela de 5,4 polegadas; iPhone 12; iPhone 12 Pro – talvez nas novas cores azul e vermelho; iPhone 12 Pro Max – com possível telona de 6,7 polegadas e câmera de 64 MP.

Alguns vazamentos mencionam câmera tripla em todos os modelos e tela de 120 Hz em alguns deles. Outros dizem que o 5G estaria nas duas variantes mais caras. Por ora, há um consenso no mercado de que o processador seria o A14 Bionic, com poder computacional 50% superior ao do iPhone 11 e maior capacidade de inteligência artificial. Talvez por isso, o convite digital traga o texto “Hi, Speed”, que se traduz como “Oi, Velocidade” em português.

Já é dado como certo que a linha iPhone 12 não incluirá fones de ouvido na caixa, conforme acontece desde 2007. Seria um movimento alinhado com o meio-ambiente, mas é preciso averiguar se a Apple irá reduzir o preço do produto. Vale lembrar que o Apple Watch 6 não inclui plugue de tomada.

Se não sabemos quando serão as vendas e os preços do iPhone 12 no exterior, que dirá no Brasil. Será preciso aguardar o anúncio oficial. De toda forma, a Apple tem reduzido o tempo de aguardo entre os lançamentos nos Estados Unidos e a disponibilidade dos produtos em território nacional.

O evento será feito a partir do Apple Park, sede da empresa na cidade californiana de Cupertino. Haverá transmissão nos ambientes oficiais da Apple, como site e apps. Também é esperado que a empresa libere o streaming via YouTube.

Outra incógnita diz respeito ao funcionalmente dos futuros smartphones no 5G nacional. Até agora, o que temos é o 5G DSS, uma espécie de pré-5G que não alcança as velocidades mais altas. Para ter o 5G em potência máxima é preciso esperar o leilão da Anatel, previsto para o primeiro trimestre de 2021.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia