Viagem foi adiada por questões de logística no preparo da carga. (Foto: Ministério da Saúde/Divulgação)

A operação do Ministério da Saúde para buscar as duas milhões de doses da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford com a AstraZeneca na Índia foi adiada e a aeronave que vai buscar os imunizantes só decolará do Brasil às 23h da sexta-feira (15). Anteriormente, o avião da companhia aérea Azul sairia do País rumo à Índia ainda nesta quinta-feira (14).

Com isso, a chegada dos imunizantes no Brasil, que estava prevista para acontecer neste sábado (16), deve ocorrer no domingo (17), dia em que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidirá sobre os pedidos de autorização para uso emergencial das doses que chegarão da Índia.

A agência também avaliará no mesmo dia o pedido de uso emergencial das seis milhões de doses da vacina CoronaVac, que já foi importada da China pelo Instituto Butantan.

A Azul alega que o adiamento do voo que buscará os imunizantes ocorreu devido a questões de logística no preparo da carga. Segundo a assessoria de imprensa da companhia aérea, o avião só decolará do Brasil quando a carga de vacinas estiver 100% pronta. A aeronave decolou na tarde desta quinta do Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), com destino ao aeroporto dos Guararapes, em Recife (PE), onde ficará até partir para a Índia. As duas milhões de doses do imunizante da Oxford/AstraZeneca, adquiridas pelo Ministério da Saúde junto ao laboratório indiano Serum, retornarão para o Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, onde serão armazenadas. Segundo a nota emitida pelo Ministério da Saúde, a vacina poderá ser distribuída aos Estados em até cinco dias após a aprovação do uso emergencial da Anvisa. Vacinação no Brasil Após uma reunião com o Ministério da Saúde nesta quinta, prefeitos disseram que, de acordo com o ministro Eduardo Pazuello, a vacinação contra a covid-19 começará em todo o País na quarta-feira (20) da semana que vem.

A data depende de a Anvisa liberar o uso emergencial das vacinas CoronoVac e AstraZeneca. “De acordo com o ministro Pazuello, na próxima segunda chegam as 2 milhões de doses da AstraZeneca para os Estados. Há também as 6 milhões da CoronaVac. A Anvisa liberando domingo, distribuem na terça para iniciar na quarta, dia 20. Ou seja: 8 milhões de doses para janeiro”, escreveu o prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro (DEM), em uma rede social. Algumas outras prefeituras que saíram da reunião informando que o governo marcou a data do dia 20 foram as de: Salvador (BA), Curitiba (PR), Cuiabá (MT), Maringá (PR), Ribeirão Preto (SP), Aracaju (SE) e Araucária (PR). A Frente Nacional dos Prefeitos disse ainda que, na reunião, Pazuello apresentou a seguinte previsão de quantas doses de vacina o País terá nos próximos meses. O valor é cumulativo, ou seja, a quantidade dos meses anteriores também é contabilizada nos seguintes: – Janeiro: 8 milhões; – Fevereiro: 30 milhões; – Abril: 80 milhões.

