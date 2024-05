Rio Grande do Sul Voos comerciais de Porto Alegre são realizados na Base Aérea de Canoas a partir desta segunda

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2024

As companhias aéreas que irão atuar no terminal provisório de Canoas são: a Gol, Azul e Latam. (Foto: Divulgação)

Parte dos voos com destino ou origem no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, fechado por tempo indeterminado, serão retomados na manhã desta segunda-feira (27), de forma temporária, na Base Aérea de Canoas, município vizinho da Capital. O primeiro desembarque está previsto para as 8h.

Os embarques e desembarques ocorrerão no ParkShopping Canoas, tendo como destino Campinas (Aeroporto de Viracopos) e São Paulo (Aeroporto de Guarulhos e Aeroporto de Congonhas).

A Fraport, concessionária responsável pelo aeroporto da Capital, afirma que o centro comercial estará aberto desde às 6h e fechará após o último voo previsto do dia. O local fica na Avenida Farroupilha, 4.545, e foi adaptado para as companhias aéreas realizarem check-in, despacho de bagagem, assim como embarque e desembarque de passageiros. A entrada ocorrerá pelo piso L2 , entrada B.

As companhias aéreas que irão atuar no terminal provisório de Canoas são: a Gol, Azul e Latam, e as passagens devem ser adquiridas diretamente com as companhias.

Regras para embarque

Após todos os procedimentos, os passageiros deverão aguardar em uma sala de embarque, de onde são levados até a Base Aérea de Canoas em um ônibus. O trajeto é de cerca de 3,4 km e leva aproximadamente 10 minutos de carro.

Os passageiros poderão embarcar com um item pessoal e uma bagagem de mão, a partir das regras de cada companhia. Conforme a franquia adquirida, também será possível despachar bagagens no terminal.

A Fraport afirma que os passageiros devem se apresentar com três horas de antecedência ao voo e que o processo de embarque termina 1h30 antes da decolagem. Ou seja, não é possível ingressar na sala de embarque após esse período.

Para o embarque no terminal de Canoas, foram instalados equipamentos de raio-X, portas com detectores de metal e ETD (Explosive Detection Trace), que é utilizado para inspecionar bagagens de mão e passageiros, pela Polícia Federal.

Companhias Aéreas

A Latam começa a operar a partir de 27 de maio, com voos entre o Rio Grande do Sul e São Paulo. Serão voos diários na rota Guarulhos/Canoas e cinco voos semanais na rota Congonhas/Canoas (exceto quartas e sábados). A aeronave terá capacidade para até 176 passageiros.

A Azul vai ter voos a partir de 1º de junho, entre o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), e a Base Aérea de Canoas, com aviões Embraer E1-195. A empresa segue operando dos terminais de Pelotas, Santa Maria, Santo Ângelo e Uruguaiana, com saídas de Campinas e Curitiba.

Já a Gol vai ter nove voos semanais diretos entre Guarulhos e Canoas. A empresa vai operar com aviões modelo Boeing 737, com capacidade para até 186 passageiros.

Entenda o caso

O Aeroporto Internacional Salgado Filho, localizado na Zona Norte de Porto Alegre, está inundando e não recebe voos desde 3 de maio. O terminal e a pista ficaram alagados após as cheias e os temporais, que já deixaram 169 mortos em todo RS. A Fraport afirma que não há previsão de reabertura do espaço.

Com o fechamento do aeroporto, a malha aérea precisou ser readequada em todo estado. Com isso, terminais de municípios do interior servem de alternativa para 116 voos comerciais por semana.

