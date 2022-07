Rio Grande do Sul Voos entre Santo Ângelo e São Paulo começam em 18 de outubro

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Serão três viagens semanais de ida e volta, às terças, quintas e sábados, em aeronaves modelo Boeing 737-700 com capacidade para 138 lugares. Foto: Reprodução Serão três viagens semanais de ida e volta, às terças, quintas e sábados, em aeronaves modelo Boeing 737-700 com capacidade para 138 lugares. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A companhia aérea Gol confirmou nesta quarta-feira (13) que os voos entre Santo Ângelo e o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, começam em 18 de outubro, com três viagens semanais de ida e volta, às terças, quintas e sábados, em aeronaves modelo Boeing 737-700 com capacidade para 138 lugares. As passagens já estão à venda no site da empresa.

No comunicado em que confirma os voos, a Gol destaca que Santo Ângelo, além de ser polo regional importante, “é a porta de entrada para um dos principais atrativos turísticos do Estado, que oferece roteiros turísticos religiosos e históricos”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul