Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2022

A empresa informou que a situação afetou alguns mercados no mundo, incluindo o Brasil. (Foto: Reprodução)

O Waze caiu para diversas pessoas nesta terça-feira (6). A instabilidade nos serviços do aplicativo de mapas e navegação foram sentidas desde o período da manhã, e usuários relataram que a plataforma estava fora do ar no Android e iPhone (iOS). A empresa informou que a situação afetou alguns mercados no mundo, incluindo o Brasil, mas que o problema já havia sido resolvido.

Um pico de reclamações no DownDetector, site que monitora o funcionamento dos principais serviços online, mostra que o Waze começou a apresentar problemas logo no início da manhã, a partir das 7h. Pouco depois das 8h, houve um pico de reclamações e uma queda em seguida.

Por causa do problema, o aplicativo dizia não haver conexão de rede, mostrando a mensagem “No network connection”. Isso acontecia mesmo quando o celular estava conectado perfeitamente, segundo a maioria dos relatos.

Nas redes sociais, há usuários de outros países também enfrentando problemas, como Reino Unido, México e Malásia, entre outros. Tudo indica que a falha foi global.

“Véspera de feriado, São Paulo está com um trânsito infernal, e o Waze me para. Estou presa no caos e vou chegar atrasada no serviço”, comentou uma usuária do Twitter. “Aqui em Orlando [EUA] também está fora, e eu não sei como voltar para o hotel”, comentou outro.

“Meu Waze parou. Acabou. Não sei como existir sem ele. Vou ficar imóvel”, escreveu um internauta. “Waze bugado logo cedo”, desabafou outro. Alguns chegaram ainda a criticar o aplicativo concorrente, o Google Maps: “Waze fora do ar e eu me recuso a usar google maps”.

Motoristas

No Twitter, alguns relatos também mostraram preocupação com o Uber. Apesar de os dois apps contarem com integração, os motoristas podem usar o próprio aplicativo da empresa para guiar as viagens.

A ferramenta é uma das mais utilizadas por motoristas em todo o mundo, tendo mais de 100 milhões de downloads no Google Play, loja de aplicativos para smartphones com sistema operacional Android.

Uma alternativa é o Google Maps, que aparentemente não enfrentou problemas nesta terça, apesar de ser da mesma empresa que o Waze.

Ao site Tecnoblog, o Waze enviou o seguinte comunicado, por meio de sua assessoria de imprensa: “A instabilidade do Waze já foi resolvida e o app está operando normalmente. A situação afetou alguns mercados, incluindo o Brasil, na manhã de hoje, dia 6.” As informações são site Tecnoblog e do jornal O Globo.

