Por Flavio Pereira | 3 de dezembro de 2020

Abraham Weintraub com o presidente Jair Bolsonaro. (Foto: Reprodução Twitter)

O ex-ministro da Educação e atual diretor do Banco Mundial, Abraham Weintraub, produziu uma análise com alguns tons de ironia sobre o desempenho do governador de São Paulo nas eleições encerradas domingo. E insinuou que Doria, que foi eleito colado em Jair Bolsonaro, de quem hoje é opositor, mantém aliados dentro do Palácio:

“A verdade? Doria foi o vitorioso! Está ainda mais forte! Seu domínio no Estado cresceu. Principalmente no interior. Tem ALIANÇAs importantes pelo Brasil, em Brasília, nos três poderes e até dentro do Palácio do Planalto.”

Lasier diz que reeleição no comando do Congresso “não é questão interna da Casa”

O senador gaúcho Lasier Martins (Podemos-RS) ontem, na sessão remota do Senado, uma resposta do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (DEM-AC), para a notícia de que está sendo armado um “golpe branco” com respaldo do STF, que silenciaria no julgamento do caso na sexta-feira (4) para permitir a reeleição dele e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), em conluio com seus apoiadores e o Supremo Tribunal Federal . Lasier foi direto ao ponto:

“É preciso que nosso presidente diga que a informação é uma mentira, sob pena de recair sobre todos a pecha de querermos rasgar a Constituição que juramos cumprir.”

Jair Bolsonaro confirma mais 2 mil policiais federais

Ao saudar mais uma gigantesca operação da Polícia Federal, que localizou e apreendeu 2.460 quilos de cocaína no município de Caxias/RJ, e aplicou um duro golpe no tráfico, o presidente Jair Bolsonaro saudou esta que “é a maior apreensão de drogas na história do Rio de Janeiro.” E aproveitou para confirmar uma boa notícia:

“Para melhorar mais esse trabalho, em 2021, serão abertas 2.000 vagas em concurso para a Polícia Federal.”

Vidas negras – DE ESQUERDA – importam: Movimentos negros ignoram vitória de Suellen em Bauru. Ela é negra e conservadora

Eleita prefeita de Bauru, um dos grandes municípios paulistas, Suéllen Rosim (Patriota) é mulher, negra e conservadora. Além de sua vitória não ser saudada pelos movimentos negros, todos aparelhados por esquerdopatas, passou a receber ofensas racistas. Precisou ir à delegacia para denunciar mensagem na qual é chamada de ‘macaca’ e ameaçada de morte. Ela será a primeira mulher negra a comandar a cidade de Bauru em 124 anos de história.

Secretariado de Melo deve ficar pronto dentro de 10 dias

O prefeito eleito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), ainda não tem um esboço completo dos cargos de primeiro escalão e dos diretores de órgãos importantes que pretende nomear em Porto Alegre. O coordenador, vereador eleito Cezar Schirmer, marcou para o dia 11 um seminário com grupos temáticos integrados por partidos aliados, para debater propostas de partidos aliados em diversas áreas.

Um esboço que vem sendo feito pelo prefeito, incluindo consultas aos dirigentes de partidos aliados, só deverá estar concluído após esse seminário.

A lista final da equipe, sai até o dia 15.

