Magazine Wesley Safadão fez harmonização facial

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2020

Esposa do cantor mostrou os passos da transformação. Foto: Reprodução/Instagram

Neste mês, Wesley Safadão usou as redes sociais para avisar aos fãs que está curado da Covid-19. “Posso voltar para a ‘programação normal’. Posso rever meus filhos e conviver normalmente com a minha família”, comemorou o cantor, que aproveitou para realizar uma harmonização facial.

Em vídeos publicados por ele e pela esposa, Thyane Dantas, ele falou que está mais vaidoso. “Sabe com o que eu quero ficar? Com rostinho de bebê, mais jovem”, disse ele tirar foto com o especialista responsável pelo procedimento.

Thyane mostrou o processo de harmonização. “Aproveitei que o Wesley está em uma fase um pouco mais vaidoso e levei ele até a clinica também! Ele viu o resultado em mim e se interessou”, disse.

