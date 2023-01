Tecnologia WhatsApp anuncia suporte a servidor que derruba restrições de acesso à internet

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2023

A empresa vai permitir o uso de proxy, que é um sistema que serve de intermediário entre duas conexões. (Foto: Reprodução)

O WhatsApp anunciou nesta quinta-feira (5) que usuários que estão em regiões que restringem o acesso à internet agora poderão usar um servidor proxy, tecnologia que derruba essa limitação. Dessa forma, eles poderão manter contato com familiares e amigos sem interferências. A função será disponibilizada gradualmente para usuários de iOS e Android.

Segundo o WhatsApp, será possível “se conectar por meio de servidores configurados por voluntários e organizações do mundo todo dedicados a ajudar as pessoas a se comunicarem livremente”.

A empresa cita como exemplo o Irã que, em setembro, restringiu o acesso à internet no país devido aos protestos por causa que uma mulher morreu após ser presa pela polícia dos costumes.

O acesso do WhatsApp usando um servidor proxy, que são oferecidos por terceiros, não ocorre de forma automática e os interessados devem ativar a conexão.

O que é proxy

Proxy é um sistema que serve de intermediário entre duas conexões. O site ou conteúdo que for acessado poderá identificar apenas o endereço do proxy e não do usuário que está realmente realizando a conexão.

No caso de países com censura, o proxy pode ser usado para acessar conteúdos banidos. A solução também é usada quando uma pessoa quer se esconder do mundo virtual.

Mas nem todos os proxies são anônimos. Alguns podem revelar, de forma intencional, o endereço do usuário. Além disso, por ser um intermediário na conexão, a tecnologia também pode ler seus dados.

Privacidade

A empresa informou que o uso de um servidor proxy não altera o nível de privacidade e segurança oferecidos ao usuário. “Chamadas e conversas pessoais continuam protegidas com a criptografia de ponta a ponta e ficam somente entre você e os demais participantes. Ninguém pode ler ou ouvir o conteúdo das suas conversas, nem mesmo os servidores proxy, o WhatsApp ou a Meta”.

Como acessar o WhatsApp usando um servidor proxy

No Android: Verifique se a versão do WhatsApp é a mais recente; Na aba Conversas, toque em Mais opções > Configurações; Toque em Armazenamento e dados e, em seguida, em Servidor proxy; Toque em Usar servidor proxy; Toque em Definir servidor proxy e insira o endereço do servidor; Toque em Salvar; Um tique será exibido se for possível estabelecer a conexão.

No iPhone: Verifique se você está usando a versão mais recente do WhatsApp; No WhatsApp, toque em Configurações; Toque em Armazenamento e dados e, em seguida, em Servidor proxy; Toque em Usar servidor proxy; Insira o endereço do servidor proxy e, em seguida, toque em Salvar para se conectar ao WhatsApp; Um tique será exibido se for possível estabelecer a conexão.

Caso encontre problemas para enviar ou receber mensagens no WhatsApp depois de definir um servidor proxy, é possível que o servidor tenha sido bloqueado. Experimente usar o endereço de outro servidor proxy e tente novamente.

