Por Redação O Sul | 19 de julho de 2022

Você não precisa abrir o app se quiser apenas confirmar uma pergunta, por exemplo. Basta responder no próprio alerta. (Foto: Reprodução)

O WhatsApp deu novos passos no desenvolvimento do seu novo app para Windows. Na última semana, a rede social começou a distribuir uma mudança que possibilita o envio de respostas de mensagens sem precisar abrir o app, através das notificações. É o que mostra uma captura de tela revelada pelo WABetaInfo.

A atualização foi destinada ao WhatsApp Beta para Windows baseado no Universal Windows Platform (UWP). Segundo o site, a nova versão traz uma mudança para oferecer o recurso para submeter respostas através de notificações.

Assim, você não precisa abrir o app se quiser apenas confirmar uma pergunta, por exemplo. Basta responder no próprio alerta.

O recurso é simples e lembra até a solução encontrada em smartphones. Ao receber o aviso, o mensageiro oferece uma caixa de texto com a descrição “Escreva uma resposta”. Através dela, você pode escrever uma mensagem para submetê-la facilmente à conversa ao apertar o botão “Enviar”.

Responder rapidamente

A função tende a ajudar principalmente em momentos de correria. Afinal, se você usa o WhatsApp para conversar com a sua equipe do trabalho e está ocupado com alguma atividade, não será necessário abrir o app só para dizer “Ok”, por exemplo. O mesmo é dito para uma mensagem de um amigo ou alguém da família que precisa de uma resposta rápida, mas você está bem enrolado com algo.

O recurso está limitado ao WhatsApp Beta para Windows (UWP), que ainda está em desenvolvimento. Ou seja, se você possui a versão Desktop que utiliza a framework Electron, não será possível utilizar o recurso. Assim, caso não use a versão experimental, será necessário aguardar a liberação do novo app a todos os usuários.

O WhatsApp Beta baseado em UWP já está disponível para download na Windows Store. Mas é importante ressaltar que, por ser uma versão de testes, o app ainda não está estável.

Celulares sem whats

O WhatsApp deixará de funcionar em mais alguns celulares. Acontece que a atualização do aplicativo vai ficar incompatível com os sistemas operacionais mais antigos. Estão incluídos nesta lista iPhones (iOS), Android, KaiOS, entre outros. A medida vale a partir de meados de outubro deste ano.

“Assim como outras empresas de tecnologia, todos os anos, analisamos quais são os aparelhos e softwares mais antigos e com o menor número de usuários para definir aqueles que deixarão de ser compatíveis com o WhatsApp. É possível que esses aparelhos não abranjam as atualizações de segurança mais recentes ou não incluam funcionalidades necessárias para operar o WhatsApp” disse a empresa.

Confira os modelos de celulares que deixarão de operar o WhatsApp:

– Apple – iPhone 6S; iPhone 6S Plus e iPhone SE.

– LG – Optimus F7, Optimus F5, LG Lucid 2, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L4 II Dual, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus F6, Enact, Optimus F3, Optimus L7 II, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD e 4X HD, e Optimus F3Q.

– Huawei – Ascend G740; Ascend D1 Quad XL; Ascend Mate; Ascend P1 S; Ascend D Quad XL e Ascend D2.

– Samsung – Galaxy Trend Lite; Galaxy Xcover 2; Galaxy Trend II; Galaxy SII; Galaxy Core; Galaxy Ace 2 e Galaxy S3 mini.

– ZTE – ZTE V956; Grand Memo; Grand S Flex e Grand X Quad V987.

– SONY – Sony Xperia Neo L; Xperia Miro e Xperia Arc S.

– Outras marcas – Alcatel One Touch Evo 7; Caterpillar Cat B15; Archos 53 Platinum; HTC Desire 500; Wiko Cink Five; Wiko Darknight; UMi X2; Lenovo A820; Faea F1 e THL W8.

