Mundo Saiba por que o Twitter está processando Elon Musk

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











A rede social entrou com processo para forçar o bilionário a concluir o acordo de compra da empresa por US$ 44 bilhões Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A batalha judicial entre o Twitter e Elon Musk começou nesta terça-feira (19) com a primeira audiência marcada pela Justiça dos Estados Unidos. A rede social entrou com processo para forçar o bilionário a concluir o acordo de compra da empresa por US$ 44 bilhões (cerca de R$ 237 bilhões na cotação de sexta-feira)

Segundo a agência Reuters, a data da audiência foi marcada pela juíza Kathaleen McCormick, chanceler do Tribunal de Chancelaria de Delaware. A sessão vai durar 90 minutos e começará às 12h (no horário de Brasília) em Wilmington.

Nesta audiência, a Justiça ouvirá os argumentos do Twitter a favor de um julgamento em setembro deste ano contra Elon Musk. Contudo, os advogados de Musk pedem que o caso seja analisado apenas em fevereiro de 2023 e afirmam que o julgamento vai demorar mais do que quatro dias, como aponta o Twitter.

A alegação é de que será preciso mais tempo para realizar analisar grandes conjuntos de dados da rede social. Já a empresa alega que adotar a proposta de “caminhada lenta” de Musk para um julgamento em 2023 deixa pouco tempo para litígios adicionais sobre o financiamento do negócio se Musk for obrigado a fechar. O financiamento do negócio expira em abril.

Tentativa de atraso

O Twitter acusou nesta segunda-feira (18) Elon Musk de tentar “desacelerar” o processo da empresa. “Milhões de ações do Twitter são negociadas diariamente sob uma nuvem de dúvida criada por Musk”, escreveu a empresa. ”

“Nenhuma empresa pública desse tamanho e escala já teve que suportar essas incertezas.” O Twitter acusou também Musk de usar táticas de atraso para prejudicar a empresa no tribunal da opinião pública, disse o jornal norte-americano CNBC.

“A data mais cedo possível para o julgamento é imperativa. Essa disputa muito pública prejudica o Twitter a cada dia que Musk viola. Musk amplifica esse dano usando a própria plataforma da empresa como um megafone para menosprezá-la”, disseram os advogados da rede social.

Briga judicial

O Twitter abriu o processo contra Musk na última terça-feira (12), quatro dias depois de o bilionário anunciar que estava desistindo do negócio. Ele alega que a desistência é pelo fato da empresa ter violado os termos ao não responder pedidos de informações sobre contas falsas ou de spam.

Minutos após o Twitter anunciar o processo, Musk publicou na sua página na rede social “oh, a ironia”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo