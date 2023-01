Tecnologia WhatsApp de cara nova? Veja mudanças na interface do mensageiro

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2023

Novidade soma à outra atualização também em teste pelo WhatsApp Beta, o “modo companheiro”. (Foto: Divulgação)

Os usuários do WhatsApp Beta estão tendo muito trabalho nos últimos tempos com as novidades frequentemente divulgadas pelo mensageiro. Isso porque, o WhatsApp está usando com frequência a plataforma para a realização de testes para novas atualizações. Desta vez, a novidade envolve a interface do aplicativo.

Vale lembrar que o aplicativo de mensagens se utiliza do WhatsApp Beta para realizar testes antes de disponibilizar as novidades a todos os usuários.

Detalhes

Nesta versão, ao vincular um dispositivo móvel complementar à conta principal, uma nova interface é apresentada aos usuários. Por enquanto, tal novidade está disponível apenas para os usuários do WhatsApp Beta, sendo compatível para a versão 2.23.2.3 do Android.

Mais atualizações

Outra novidade disponibilizada há pouco foi o “modo companheiro”. A ferramenta permite vincular um tablet ou outro dispositivo móvel com a conta principal do mensageiro. E, agora, a atualização do design da interface vem somar à essa vinculação feita a partir do “modo companheiro”.

É por isso que, com as atualizações, aquele alerta sobre o carregamento das conversas que aparecia sempre que havia a vinculação de um aplicativo, sofre alterações.

Agora, com a nova interface, dá para o usuário saber exatamente quando tal processo será concluído. Assim, o novo modelo passa a ter um design semelhante ao que ocorre durante o carregamento de página do WhatsApp Web.

Vale lembrar que, até o momento, a nova interface, assim como o “modo companheiro” estão disponíveis apenas na versão beta do WhatsApp. Portanto, não há qualquer previsão de lançamento para os demais usuários do mensageiro.

Limite de áudio

Você já se perguntou se há um limite de tempo para mandar um áudio pelo WhatsApp? Embora essa ferramenta seja bastante prática, áudios muito longos podem ser cansativos e consumir espaço de armazenamento no seu celular.

Embora outras redes sociais estabeleçam um limite de tempo para enviar áudios – como o Instagram, que permite até 1 minuto – o WhatsApp não tem nenhum tipo de restrição para essa ferramenta. Ou seja, você pode mandar áudios muito prolongados sem se preocupar a duração.

No entanto, lembre-se que arquivos de áudio também consomem espaço interno do seu celular. Isso significa que o limite de tempo é determinado pela quantidade de memória de armazenamento do dispositivo, que pode levar horas ou até dias para ser preenchido por apenas uma mensagem de áudio.

Para saber quanto de espaço de armazenamento seu WhatsApp está consumindo no momento, basta acessar o gerenciador do aplicativo e, se precisar, liberar espaço apagando os arquivos acumulados no dispositivo (áudios, fotos, vídeos e outros itens).

