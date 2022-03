Política WhatsApp suspende contas ligadas ao PT e restringe grupos de apoio a Lula

Por Redação O Sul | 11 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











A assessoria do PT disse que “não há o uso de automação ou qualquer tipo de violação de normas”. Foto: Reprodução A assessoria do PT disse que “não há o uso de automação ou qualquer tipo de violação de normas”. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O WhatsApp suspendeu contas de usuários ligados ao PT e eliminou grupos de comunicação criados para impulsionar a candidatura de Lula à Presidência da República na eleição deste ano.

Nesta semana, a equipe de comunicação do ex-presidente criou o portal “Lulaverso”, que consiste em um conjunto de iniciativas nas redes sociais para impulsionar a figura do petista.

Além do WhatsApp, Instagram, Telegram, Twitter e TikTok também contam com ações do projeto para divulgar os feitos de Lula durante suas gestões e atrair apoiadores.

Ao menos quatro grupos de WhatsApp do “Lulaverso” passaram a ficar inativos nesta semana, e a última movimentação foi registrada às 19h da última terça-feira (8). Além disso, números de telefones de administradores desses grupos também foram suspensos temporariamente.

Em nota, o WhatsApp disse que não comenta casos específicos. No entanto, o aplicativo possui uma série de diretrizes que, caso não sejam cumpridas, podem levar ao banimento ou suspensão de contas. Entre elas, está a automação de mensagens.

A assessoria do PT disse que “não há o uso de automação ou qualquer tipo de violação de normas”, e que o desligamento das contas aconteceu devido a uma “reação automática do sistema WhatsApp diante do aumento no tráfego de mensagens”.

Nota do PT

“Todas as páginas, redes sociais e aplicativos do ex-presidente Lula – assim como as do PT – estão ativos e funcionando normalmente, inclusive a plataforma Lulaverso, lançada na última segunda-feira.

O WhatsApp, de fato, suspendeu o funcionamento de alguns números utilizados para conectar voluntários em torno da nova plataforma. Foi uma reação automática do sistema WhatsApp diante do aumento no tráfego de mensagens.

Já foi esclarecido que não há uso de automação ou qualquer tipo de violação de normas. Nenhum outro grupo foi suspenso depois dos esclarecimentos prestados e aguardamos o restabelecimento dos grupos que foram alcançados pela suspensão automática.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política