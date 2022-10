Tecnologia WhatsApp testa bloqueio de capturas de tela em fotos temporárias

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A ferramenta impede que quem recebe as mídias faça capturas de tela de fotos e vídeos que só podem ser abertos uma única vez. Foto: Reprodução A ferramenta impede que quem recebe as mídias faça capturas de tela de fotos e vídeos que só podem ser abertos uma única vez. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O aplicativo de mensagens WhatsApp está começando a implementar de forma gradual, um novo recurso de bloqueio de captura de tela em vídeos e fotos de visualização única. A novidade de privacidade foi anunciada em agosto deste ano e já começou a funcionar para alguns usuários.

Por enquanto, o aplicativo disponibilizou o recurso, que garante mais segurança no envio de arquivos, apenas para testadores da versão Beta. De acordo com a empresa, ainda não existe uma data definida para que o recurso chegue a todas as versões do aplicativo.

A ferramenta impede que quem recebe as mídias faça capturas de tela de fotos e vídeos que só podem ser abertos uma única vez, mas sem notificar o remetente sobre a tentativa de prints. Assim, caso algum contato tente fazer uma captura de tela de alguma mídia enviada por um usuário, ele não será informado disso.

Com o recurso, quando a pessoa tenta tirar o screenshot, a imagem fica preta, e logo em seguida aparece uma mensagem informando que não é permitido fazer capturas de tela por conta das políticas de segurança do aplicativo.

Batalhão de advogados

O WhatsApp contratou 200 advogados para atender a eventuais pedidos da Justiça brasileira durante as eleições deste ano.

A plataforma não modera o conteúdo das mensagens, com a justificativa de que são protegidas por criptografia. Por outro lado, o serviço é frequentemente buscado para disseminação de notícias falsas.

O chefe de políticas públicas para o WhatsApp no Brasil, Dario Durigan, diz que a empresa tem tentado coibir a desinformação e evitar o disparo de mensagens em massa. O aplicativo usa mecanismos para identificar e fechar contas automáticas. A média global, segundo Durigan, é de oito milhões de fechamentos por mês.

Além disso, o app limita o encaminhamento de mensagens por meio de grupos. O WhatsApp ainda vem ajuizando ações para pedir o banimento de empresas especializadas em disparos em massa.

No início de setembro, a plataforma ampliou sua parceria com o Tribunal Superior Eleitoral, lançada em abril, para checagem de informações. O serviço está disponível para usuários conectados ao número da Corte: (61) 99637-1078.

É possível compartilhar mensagens recebidas com informações ligadas ao processo eleitoral. Quatro agências de checagem conferem o conteúdo e devolvem a resposta ao TSE, que a repassa ao solicitante.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia