Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2022

Apagar fotos, vídeos e mensagens antigas pode deixar o aplicativo mais ágil. (Foto: Reprodução)

As conversas no WhatsApp vão se acumulando e, de repente, o aplicativo começa a travar em algumas ocasiões. Esse cenário é comum, especialmente quando há muitos grupos ativos enviando fotos e vídeos.

A razão do mau desempenho do app pode estar justamente nesse acúmulo de arquivos. O aplicativo tem opções para agilizar a limpeza, que também ajuda a liberar espaço de armazenamento no telefone.

No Android:

– Toque no ícone de três pontinhos no canto superior direito e selecione Configurações;

– Vá na opção Armazenamento e dados;

– Em seguida, escolha Gerenciar armazenamento;

– Toque em Encaminhados com frequência ou em Maior do que 5 MB ou selecione uma conversa específica.

– Selecione as mídias que deseja apagar e toque em Apagar.

No iPhone:

– Toque em Configurações;

– Depois escolha a opção Armazenamento e Dados;

– Vá até o menu Gerenciar armazenamento;

– Toque em Encaminhados com frequência ou em Maior do que 5 MB ou selecione uma conversa específica;

– Selecione as mídias que deseja apagar e toque em Apagar.

Outra opção é limpar as conversas antigas. Para isso, selecione um chat, toque no nome da pessoa ou no número de telefone (no topo da tela) e role para baixo até encontrar a opção “Limpar Conversa”. Isso apagará todas as mensagens de texto, vídeos e fotos do celular.

Papeis de parede e segurança

O mensageiro WhatsApp está desenvolvendo ao menos dois novos recursos, um deles focado em interface e o outro relacionado com segurança digital.

Segundo o site WABetaInfo, a novidade estética é a possibilidade de adicionar papéis de parede personalizados nas videochamadas, assim como nas janelas de conversa. Aparentemente, é possível escolher imagens diferentes para cada um dos seus contatos, customizando ainda mais o visual da plataforma.

Até o momento, apenas o Beta do aplicativo para iOS apresentou esse recurso.

Autenticação de dois fatores – A segunda função em desenvolvimento é a inclusão da autenticação (ou verificação) em dois fatores para a versão desktop do WhatsApp.

Com o recurso, usuários que fazem o pareamento do perfil com um computador agora podem habilitar a camada extra de segurança, que envolve um código numérico para liberar acesso à conta.

Fora o mecanismo, agora será possível remover o código, mudar a sequência ou trocar o email direto do desktop. Por enquanto, não há um prazo definido para que essas funções sejam liberadas para mais usuários ou então na versão estável e final do aplicativo.

