Tecnologia WhatsApp vai ocultar “visto por último” de desconhecidos

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2021

Nova função do WhatsApp começou a ser disponibilizada para celulares com sistema Android e iOS. (Foto: Reprodução)

Usuários desconhecidos não poderão mais saber quando você viu o WhatsApp pela última vez. De acordo com o site WABetaInfo, que revela informações sobre o aplicativo de mensagens, a empresa está lançando um novo recurso de segurança que limita a visualização do status apenas a contatos adicionados e pessoas com quem você já conversou na plataforma.

Até então, o padrão do WhatsApp era mostrar o “visto por último” para todo mundo – havia a opção de restringir o acesso a contatos, mas era preciso ativar a função. Também é possível configurar o aplicativo para não mostrar o status para nenhum usuário.

O recurso de “visto por último” não é utilizado apenas para monitorar amigos e familiares. De acordo com o WABetaInfo, alguns aplicativos de terceiros exploram essa ferramenta para acompanhar quando os usuários estão online no aplicativo. O site afirma que o recurso começou a ser disponibilizado para celulares com sistema Android e iOS.

Ouvir antes de enviar

Enviar mensagens de voz é uma forma bastante prática de conversar pelos mensageiros. Apesar disso, o recurso tem uma desvantagem: você só consegue saber como ficou a gravação depois de mandar. O WhatsApp vai dar uma opção para conferir se está tudo certo com o áudio antes de enviá-lo. Porém, você precisa fazer uma coisa na hora de gravar para conseguir ouvir.

O WhatsApp começou a liberar para todo mundo nesta terça-feira (14) o recurso de ouvir a gravação antes de enviar. Para isso, é preciso usar uma outra ferramenta dentro do app: a gravação com mãos livres. Ela permite que você fale sem precisar ficar segurando o botãozinho no canto da tela, o que é bem útil quando se tem muita coisa a dizer.

Para ativar a gravação com mãos livres, aperte e segure o botão de microfone e deslize-o para cima, em direção ao ícone de cadeado. Assim, a gravação ficará travada até você parar.

Quando terminar de falar, toque no botão de parar. Um ícone de play vai aparecer, e é só tocar ali para ouvir. Também dá para pausar e arrastar a barra de reprodução até um ponto específico da mensagem. Depois, você pode mandar, se estiver tudo certo, ou descartar, se errou ou não gostou do resultado.

