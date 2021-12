Tecnologia Apple lança iOS 15.2 e traz mais privacidade para o iPhone

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











As principais novidades do software estão relacionadas à privacidade e segurança dos usuários. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Apple lançou nesta segunda-feira (13) o iOS 15.2, nova versão do sistema operacional de iPhones. As principais novidades do software estão relacionadas à privacidade e segurança dos usuários.

Uma delas é o Relatório de Privacidade de Aplicativos, que permite que as pessoas vejam com que frequência os aplicativos acessam dados pessoais obtidos através da câmera, do microfone e da localização.

Além disso, a Apple também liberou um recurso que avisa crianças quando elas tentarem enviar ou receber imagens com conteúdo íntimo. Outra novidade é o chamado Legado Digital, que serve para transferir dados pessoais para alguém de confiança após a morte.

O iOS 15.2 não traz apenas novidades relacionadas à privacidade. Com a versão, uma nova modalidade de assinatura do Apple Music foi liberada, permitindo o uso da plataforma de streaming através de comandos de voz.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia