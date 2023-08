Tecnologia WhatsApp: Veja como configurar o app para evitar que fotos em alta qualidade acabem com a memória do seu celular

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2023

Usuários poderão decidir se desejam baixar mídias em resolução padrão ou em HD. (Foto: Reprodução)

A mais recente novidade anunciada pelo WhatsApp — o envio e recebimento de fotos em alta qualidade — animou os amantes de fotografia e aqueles que usam o aplicativo como ferramenta de trabalho. No entanto, sem a configuração adequada, a atualização pode se tornar uma dor de cabeça àqueles que não usam celulares mais recentes ou com muita memória disponível.

No envio normal pelo aplicativo, os itens selecionados da galeria são compactados para uma resolução padrão a fim de tornar as mídias mais leves, gastar menos dados e ganhar velocidade na troca de mensagens. Em versões mais antigas do app, é possível ajustar as configurações e contornar essa redução de qualidade dos arquivos.

Para não deixar o aparelho sobrecarregado com as imagens, o usuário pode cancelar a opção de baixar fotos automaticamente. O primeiro passo é clicar em Configurações e ir na opção Conversas. Desative então o botão “Salvar em Fotos” para impedir o salvamento automático na galeria. Em seguida, volte para ‘Configurações’ e clique na opção ‘Armazenamento e Dados’. Na seção ‘download automático de mídia’, habilite a opção ‘nunca’ para fotos e vídeos;

Dessa forma, todas as vezes que receber uma foto, a imagem aparecerá embaçada e a pessoa terá que clicar para visualizar. Segundo a Meta, nesse momento será possível escolher o formato da imagem: qualidade padrão, que ocupa menos espaço no celular, ou em HD, mais pesada.

Para salvar, basta abrir a imagem, clicar no símbolo com uma seta para cima e apertar ‘salvar’.

Ainda é possível apagar arquivos muito pesados compartilhados pelo WhatsApp. Depois de ir em ‘Armazenamento e Dados’, dentro das configurações do app, o usuário pode analisar e apagar itens com mais de 5MB.

Como fazer

Se o seu WhatsApp não foi atualizado com a ferramenta de envio de fotos e vídeos em HD, é possível mudar a qualidade das mídias dentro das configurações do aplicativo. Para isso, abra o aplicativo e toque no botão de três pontos no canto superior direito; acesse “Configurações”; entre em “Armazenamento e dados”; selecione “Qualidade das fotos”; e mude para a opção “Qualidade alta”.

Outro caminho para enviar vídeos e fotos sem redução de qualidade nas versões mais antigas do mensageiro é escolher o anexo de mídia como um “documento” em vez de selecionar como um item da galeria.

Depois das fotos, a Meta informou que a opção de envio de alta qualidade também para vídeos chegará em breve. Assim como todas as ferramentas recentes lançadas pelo WhatsApp, o compartilhamento de mídias em maior resolução é protegido por criptografia de ponta a ponta.

