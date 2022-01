Tecnologia WhatsApp: Veja o que pode chegar de novo em 2022

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2022

Já está em fase de testes na versão beta do mensageiro para iPhone (iOS), o recurso de transcrição de áudios. (Foto: Reprodução)

O WhatsApp lançou várias funcionalidades no ano de 2021. No entanto, para alguns usuários mais recursos deveriam ser liberados, como alguns que possui no seu rival, o Telegram, outros de interesse próprio e os descobertos pelo portal WABetaInfo. Veja a seguir 6 funções que podem ser implementadas na plataforma de mensagens este ano.

Esconder o “visto por último”

Dentre as ferramentas mais solicitadas pelos usuários, está a possibilidade de esconder o “visto por último” para contatos específicos. O recurso já está em fase de testes no mensageiro e pode ser acessado nas configurações no aplicativo na aba “Meus contatos, exceto…”. Em breve deve ser liberado para a plataforma estável do WhatsApp.

Administradores apagarem mgs em grupos

Outra função que deve ser disponibilizada em 2022 é a que dá direito aos administradores de grupos apagar qualquer mensagem na conversa, sua ou dos demais integrantes. A opção servirá para controle de fluxo do grupo, desta forma, muitas coisas poderão ser evitadas. Ao apagar uma mensagem, a notificação “A mensagem foi removida por um administrador” aparecerá no lugar do conteúdo deletado.

Vale ressaltar que a funcionalidade ainda está em fase de desenvolvimento, ainda não sendo liberado para o mensageiro de testes.

Transcrição de áudios

Já está em fase de testes na versão beta do mensageiro para iPhone (iOS), o recurso de transcrição de áudios. A ferramenta compõe a iniciativa de inclusão e acessibilidade do WhatsApp. Ela transcrever a fala como em uma linha do tempo, permitindo que o usuário confira o que foi dito em cada segundo do clipe de voz.

Reagir a mensagens

Como no Instagram e Messenger, a intenção do WhatsApp é permitir que seus usuários reajam a mensagem específicas. Para isso, serão atribuídos emojis aos balões de texto. O recurso foi descoberto pelo WABetaInfo na versão beta do aplicativo para Android e iPhone (iOS), mas em breve deve ser liberado oficialmente.

Aviso de print de conversas e fotos

Este é um dos recursos mais pedidos pelos os usuários do WhatsApp. Ele impediria que contatos tirassem print de mensagens na conversa ou de fotos enviadas com visualização única. Além disso, caso a pessoa tentasse capturar a tela, o remetente seria avisa imediatamente. Embora seja muito interessante, o WhatsApp não tem interesse em lançar essa funcionalidade, uma vez que poderia envolver requisitos de privacidade do mensageiro. Todavia, pode haver uma mudança que faça a empresa mudar de ideia.

Editar mensagens já enviadas

Vale ressaltar que esta funcionalidade já pode ser encontrada no aplicativo rival do WhatsApp, o Telegram. Com ela, é possível editar as mensagens já enviadas, desta forma, ao invés de mandar uma outra mensagem se corrigindo, é possível pegar a mesma edita-la. Ao selecionar a opção “Editar”, é possível que o usuário reescreva o texto enviado. Ainda não há informações quanto a implementação do recurso na plataforma.

