26 de outubro de 2022

A tradução literal de whey protein é "proteína do soro do leite".

Famoso entre os frequentadores de academia, o whey protein é a proteína do soro do leite e ajuda no aumento da massa muscular, na imunidade e no controle da inflamação. O endocrinologista Guilherme Giorelli explica que o produto pode ser consumido pelo público geral, não somente por quem pratica exercícios físicos.

“O whey protein é uma proteína ativa que tem muitas vantagens biológicas potenciais, incluindo benefícios cardiovasculares, propriedades antioxidantes, melhora da função imunológica e redução de peso. Isso porque contém muitos componentes funcionais e nutricionais, especialmente aminoácidos essenciais e de cadeia ramificada, cisteína e imunoglobulina”, explica Guilherme.

Tipos de whey protein

Quando se compra um queijo minas e deixa dentro de um pote, o soro que sai do leite tem a proteína, mas também lactose e gordura. A partir desse soro, a indústria alimentícia consegue filtrá-lo para transformar no produto que é comercializado nas lojas.

O whey protein pode ser encontrado em três diferentes categorias: isolado, concentrado e hidrolisado, que se diferem em relação à concentração das substâncias. Para saber o tipo ideal, é importante consultar um especialista.

Quando usar whey protein

O whey protein pode ser usado sempre que a pessoa não atingir as metas diárias de proteínas. A utilização vai muito além da questão física: é recomendado para aqueles com obesidade, crianças e pacientes internados na UTI.

Efeito colateral do uso do whey protein

Segundo especialista, o whey protein é um alimento, então o uso exagerado pode engordar, principalmente se tiver carboidrato adicionado na sua fórmula final. Além disso, o uso exagerado de toda proteína pode levar a sobrecarga renal. A utilização também tem relação com o desenvolvimento de acne, explica o endocrinologista:

“Toda substância anabólica pode contribuir para o aumento de espinhas, se o paciente já tem pré-disposição. O consumo de carboidratos, que muitas vezes é colocado dentro do pote do whey protein, tem maior capacidade em levar a piora do quadro de acne.”

