Windows 11 enfim começa a liberar os emojis 3D, mas só para poucos

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2023

A novidade ainda está distante de alcançar o público geral. (Foto: Reprodução/Microsoft/Canaltech)

Parece que o Windows 11 finalmente começou a distribuir os prometidos emojis 3D prometidos anos atrás. Na atualização de testes mais recente do canal Canary, a Microsoft renovou o catálogo de figurinhas com carinhas tridimensionais muito parecidas com as previstas em 2021.

Os emojis 3D só são possíveis graças a atualização para o formato de cor de fonte para a versão COLRv1. A novidade permite exibir figurinhas mais ricas em detalhes, inclusive permitindo criar efeito tridimensional e suportá-los em aplicativos e navegadores.

Segundo a empresa, os novos emojis têm estilo de cor gradiente e com design “que os consumidores pedem”. “Os novos emojis trarão mais expressão para suas conversas”, diz a empresa nas notas da atualização.

A polêmica dos emojis 3D começou em 2021, quando a Microsoft apresentou a renovação do catálogo de figurinhas. No vídeo demonstrativo, as carinhas apareciam todas em 3D, cheias de cores e animações, mas isso não foi entregue quando a renovação foi liberada para todos.

Naturalmente, a comunidade do Windows ficou revoltada com a “propaganda enganosa” e, desde então, pede pela prometida revisão das figurinhas. Aparentemente, a adição do recurso é complexa, então a implementação aconteceu aos poucos — primeiro, no Microsoft Teams.

Testes preliminares – As novas figurinhas foram implementadas no Windows 11 na Build 25905 do Windows 11, atualmente disponível exclusivamente para testadores inscritos no Canal Canary (o canal mais instável do programa de testes).

Nas notas da atualização, a Microsoft ressalta que o update é “fresco” e não passou por um teste de integridade muito rigoroso. Isso significa que a novidade continua distante de alcançar o público geral.

Atualização

O Windows 11 está cada vez mais próximo de receber mais uma grande atualização, e muitas das demandas da comunidade devem ser atendidas no pacote. O Windows 11 23H2 (também conhecido como Moment 4) deve introduzir uma série de recursos esperados pelos usuários, incluindo funções pendentes no novo sistema.

Tudo o que se sabe sobre o próximo update não foi exatamente confirmado pela Microsoft, mas é especulado com base no conteúdo presente nas versões prévias do Windows 11 distribuídas nos canais Canary, Dev e Beta. As novidades aguardadas para a próxima grande atualização do Windows 11 passam por backup mais simples, novo explorador de arquivos, ícones individuais na barra de tarejas, modo escuro no Paint, controle de RGB nativo, entre outros.

Windows 11 enfim começa a liberar os emojis 3D, mas só para poucos

