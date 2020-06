Tecnologia Windows muda com funções inéditas em atualização; Conheça

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2020

Atualização traz pareamento Bluetooth simples, Bloco de Notas remodelado e mais. (Foto: Reprodução)

A atualização de maio de 2020 do Windows 10 chegou e trouxe uma série de novidades para o usuário. O pacote de correções e melhorias, que já está disponível para todos os dispositivos com Windows 10, conta com conexão Bluetooth mais simples, Bloco de Notas com mais recursos, possibilidade de restaurar o PC com uma imagem da nuvem da Microsoft sem instalar nada, controle de velocidade de download do Windows Update, entre outros recursos. Confira a seguir, uma lista com as novidades mais importantes da atualização.

Bluetooth mais fácil de usar

O processo de emparelhamento de dispositivos Bluetooth deve se tornar mais simples com o novo Windows 10. A partir de agora, o Windows irá exibir notificações e permitirá que você realize o pareamento entre computador e um novo dispositivo de forma descomplicada, usando apenas a área de notificações, sem precisar abrir o app “Configurações” para nada.

Para isso, basta colocar o dispositivo que você deseja conectar em modo de pareamento e, com o Bluetooth acionado no PC, você deve receber uma notificação alertando sobre a presença e possibilidade de conexão. Com isso, é só clicar em “Conectar” e pronto: os dispositivos estarão pareados. É bom ter em mente, no entanto, que o funcionamento do recurso pode atrapalhar em acessórios com Bluetooth mais antigo (inferior à geração 5.0 da tecnologia) ou em drivers desatualizados.

Bloco de Notas com mais recursos

O editor de texto simples do Windows ganhou novos recursos que o tornam mais polivalente e equiparável a editores simples usados no Linux e macOS. O Bloco de Notas agora permite zoom no texto para melhorar a legibilidade sem que o usuário aumente o tamanho de fonte, um recurso de pesquisa mais assertivo foi adicionado e, assim como rivais mais completos, passa a mostrar um asterisco na barra de título que alerta quando o documento possui alterações não salvas.

Autenticação da conta sem senha

Com a nova atualização, a Microsoft introduz a opção de que você realize login na sua conta da Microsoft usando apenas as tecnologias do Windows Hello, que vão do PIN tradicional à biometria em dispositivos compatíveis. A Microsoft acredita que eliminar as senhas é mais seguro e rápido para os usuários.

Para usar o recurso, basta acessar o menu de “Contas” dentro de “Configurações” e em seguida escolher “Opções de entrada”. A opção “Exigir entrada com Windows Hello para contas Microsoft” estará ativa por padrão, mas você pode desativá-la, caso deseje reativar login por senha.

Calculadora sempre no topo

A partir da nova versão do Windows 10, o aplicativo nativo de calculadora do sistema da Microsoft ganha a opção de “Manter na parte superior”. A ideia é que, quando ativa, essa opção mantém a calculadora em cima de toda a e qualquer janela ou tela aberta na sua área de trabalho, tornando o acesso à Calculadora simples e muito mais produtivo.

Para usar a novidade é bem simples. Basta abrir a “Calculadora” e clicar no botão “Manter na parte superior”. A partir de então, você terá acesso à ferramenta de forma super rápida para realizar contas sem precisar alternar janelas, economizando mais tempo. Para desativar, basta clicar em “Voltar para visualização completa”.

Recuperação via nuvem

Com o update de maio de 2020, o Windows 10 passa a permitir que o usuário use uma imagem da nuvem para realizar a restauração local do sistema. A ideia é que o processo de restauração permita que o usuário obtenha uma cópia limpa do Windows via Internet, ignorando a versão presente localmente no disco aumentando assim as opções de restauração para quem quer zerar o PC.

Para usar o recurso, basta acessar “Restauração” dentro do menu “Atualização e Segurança” do app “Configurações”. No campo “Restaurar o PC”, você deve clicar em “Começar agora” e escolher a opção “Remover tudo”. Na janela seguinte, o Windows irá apresentar a opção de realizar a restauração com imagem local, ou então com o download de uma cópia limpa do Windows direto da Microsoft.

Controle de banda do Windows Update

A partir da atualização de maio de 2020, o Windows 10 passa a permitir que o usuário controle a velocidade de download das atualizações do sistema operacional. Com isso, é possível fixar limites para impedir que o Windows 10 consuma toda a banda larga disponível, comprometendo o uso da Internet em conexões mais precárias.

Para intervir e fixar limites, basta acessar as opções de “Otimização de Entrega” no app de “Configurações e, em seguida, clicar em “Opções avançadas”. É possível determinar limites tanto para downloads em primeiro como em segundo plano para quem o Windows 10 não deixe sua Internet mais lenta enquanto atualiza. Você pode realizar a configuração tanto por limites absolutos de velocidade em megabits por segundo ou mesmo por limites relativos usando porcentagens da sua banda disponível.

