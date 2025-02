Acontece Rede Pampa promove nesta quinta-feira o XI Fórum Econômico Gaúcho: Tempo de Desenvolvimento

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2025

Foto: Divulgação

Nesta quinta-feira (13), acontece o XI Fórum Econômico Gaúcho, na Sociedade Amigos do Balneário de Atlântida, em Xangri-lá. O evento, promovido pela Rede Pampa de Comunicação, reúne autoridades públicas e privadas e apresentará soluções inovadoras voltadas ao fomento do emprego e da renda, além de explorar alternativas para o financiamento de projetos estratégicos. Setores essenciais como inovação, logística, saúde, previdência, agronegócio, planejamento e meio ambiente, entrarão em pauta no fórum.

Chegando na 11ª edição, o Fórum Econômico Gaúcho acontece a partir das 14h30 e terá a presença do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, na solenidade de abertura, além de seu vice, Gabriel Souza, no encerramento. O evento é promovido em parceria com o Banrisul, BRDE, Badesul, Governo do Estado do RS e Corsan AEGEA, dentro do projeto RS Sustentável, que comemora 15 anos de atuação em prol do desenvolvimento estadual.

As inscrições para participar do evento são totalmente gratuitas, e podem ser feitas diretamente no site através do link: www.forumeconomicogaucho.com.br/inscricoes. O número de participantes é limitado, mas o fórum terá cobertura completa online através do Facebook da Rádio Liberdade ou do canal da Rede Pampa no YouTube: www.youtube.com/@RedePampaOficial.

Rede Pampa promove nesta quinta-feira o XI Fórum Econômico Gaúcho: Tempo de Desenvolvimento

