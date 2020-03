Celebridades Xuxa surge de cabelo rosa combinando com roupa e Sasha aprova: “Perfeita”

Por Redação O Sul | 8 de março de 2020

Apresentadora recebeu muitos elogios pelo novo visual Foto: Reprodução/Instagram Apresentadora recebeu muitos elogios pelo novo visual. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A eterna rainha do baixinhos, Xuxa Meneghel, chocou na tarde deste domingo (08), ao aparecer de cabelos cor de rosa. A apresentadora postou em seu perfil no Instagram uma foto em que aparece com os cabelos pink combinando com a roupa. “Com todo respeito… Posso entrar na sua casa????”, brincou Xuxa na legenda da foto.

Minutos após compartilhar o clique, a ex-loira recebeu muitos elogios pelo novo visual, mas um que chamou mais atenção foi o da filha da comunicadora, Sasha, que super aprovou o visual da mãe e comentou: “Perfeita!”, no post de Xuxa.

