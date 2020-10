Magazine Yasmin Brunet se declara para Gabriel Medina: “Amo o jeito que você me olha”

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2020

O casal assumiu o relacionamento em abril. (Foto: Reprodução/Instagram)

Yasmin Brunet e Gabriel Medina estão curtindo dias românticos nas Maldivas, onde estão passando férias. A modelo compartilhou alguns cliques em seu Instagram recebendo carinho do namorado e aproveitou para se declarar a ele.

“Amo o jeito que você me olha”, escreveu ela, nas fotos em que aparece sendo admirada por Medina e o beijando.

Os dois assumiram o romance em abril. Em quarentena na pandemia do novo coronavírus, eles passaram boa parte do período em Maresias, no litoral de São Paulo, onde Medina mora.

Sophia Medina, irmã do atleta, também está na viagem e aparece em alguns cliques com o casal. Yasmin estava solteira desde fevereiro, quando chegou ao fim o relacionamento de 15 anos com o modelo Evandro Soldati, com quem se casou em 2012.

