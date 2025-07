Política Youtuber bolsonarista pede a Alexandre de Moraes para entrevistar Bolsonaro

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Bolsonaro é réu na ação penal do golpe e alvo de medidas cautelares, a exemplo de tornozeleira eletrônica. Foto: Reprodução Bolsonaro é réu na ação penal do golpe e alvo de medidas cautelares, a exemplo de tornozeleira eletrônica. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O youtuber bolsonarista Marcelo Suave pediu autorização ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para entrevistar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Bolsonaro é réu na ação penal do golpe e alvo de medidas cautelares, a exemplo de tornozeleira eletrônica. Com 1,8 milhão de seguidores, o canal no YouTube tem vídeos com informações falsas.

Parte dos vídeos cita, nos títulos, eventos que não aconteceram, como “Moraes não poderá condenar Bolsonaro”, “Trump acaba de anunciar queda de Lula e Moraes” e “Câmara dos Deputados garante Bolsonaro elegível em 2026”. Procurado pela Coluna do Estadão, Marcelo Suave não respondeu.

No documento enviado ao STF, o youtuber disse que o canal se dedica à “cobertura jornalística de interesse público”, e que a entrevista com Bolsonaro seria de “caráter puramente jornalístico”.

No último dia 24, após ser questionado pela defesa do ex-presidente, Moraes ressaltou que Bolsonaro não está proibido de dar entrevistas, mas afirmou que ele não poderia publicar o conteúdo nas redes. O ex-presidente, que usa tornozeleira eletrônica, não pode acessar redes sociais ou se comunicar com embaixadores estrangeiros, entre outras medidas cautelares impostas pelo magistrado.

Moraes escreveu ainda que Bolsonaro não poderá usar “subterfúgios para a manutenção da prática de atividades criminosas, com a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos como ‘material pré-fabricado’ para posterior postagens nas redes sociais de terceiros previamente coordenados”.

Nessa decisão, o ministro afirmou: “Como diversas vezes salientei na Presidência do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, a JUSTIÇA É CEGA MAS NÃO É TOLA!!!!!”.

Julgamento

A decisão do governo de Donald Trump, nos Estados Unidos, de aplicar a lei Magnitsky contra ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), não vai mudar a previsão de julgamento de Bolsonaro, segundo assessores do ministro.

Interlocutores disseram que o ministro descartou qualquer atraso no julgamento sobre a tentativa de golpe, previsto para setembro. Segundo os assessores, Moraes vai se manifestar oficialmente sobre as retaliações dos Estados Unidos durante a cerimônia de retorno do ano judiciário, nesta sexta-feira (1º).

Um dos assessores do ministro chegou a ironizar a situação. “Eu gosto de guerra. Ainda mais quando é Davi contra Golias”.

O governo dos Estados Unidos sancionou, nesta quarta-feira (30), o ministro do STF Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky, utilizada para punir estrangeiros.

Assim, todos os eventuais bens de Moraes nos EUA estão bloqueados, bem como qualquer empresa eventualmente ligada a ele. Cidadãos americanos também não podem fazer negócios com o ministro.

A medida vem dois meses após o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, anunciar que avaliava usar a lei contra Moraes, que teve o visto americano revogado no dia 18 deste mês.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/youtuber-bolsonarista-pede-a-alexandre-de-moraes-para-entrevistar-bolsonaro/

Youtuber bolsonarista pede a Alexandre de Moraes para entrevistar Bolsonaro

2025-07-30