Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2020

Álvaro González escreveu nas redes sociais que o que passou foi recompensado, em parte, pela absolvição. (Foto: Reprodução/Twitter)

O zagueiro Álvaro González, que foi acusado de racismo por Neymar na partida entre PSG e Olympique de Marselha, usou as redes sociais para comemorar o fim do “pesadelo” depois de ter sido absolvido pela Comissão de Disciplina da Liga Francesa. Ele escapou de punição após o órgão julgar que não houve provas suficientes para comprovar discriminação racial.

Neymar, por sua vez, também não foi punido após agressão ao zagueiro. Ele era investigado por suposta ofensa homofóbica e xenofóbica no confronto, no mesmo artigo que o rival.

Em publicação no Twitter, o espanhol voltou a negar as acusações do brasileiro e disse que “nunca foi uma pessoa racista”. Na vitória por 1 a 0 do Olympique diante do PSG, no dia 13 de setembro, Neymar alegou ter sido chamado de “macaco” por González. O espanhol, no entanto, negou. O brasileiro teria revidado com “bicha de m.”

Ele escreveu:

“Este pesadelo é, em parte, recompensado com uma sentença mais do que merecida. Nunca fui e nunca serei uma pessoa racista. Muito obrigado ao Olympique pela confiança e fidelidade e também a nossa grande torcida. Vejo vocês no campo!”, escreveu o jogador.

A Comissão de Disciplina da Liga Francesa explicou que “após examinar o caso, ouvindo os jogadores e também os representantes dos clubes, a comissão nota que não há evidência suficiente que permita o estabelecimento da materialidade dos fatos de discriminação racial de Álvaro González contra Neymar, ou de Neymar contra Álvaro González. Consequentemente, a comissão decide que não há nenhuma punição”.

No comitê de disciplina, Neymar e Álvaro prestaram depoimento por videoconferência.

No comitê de disciplina, Neymar e Álvaro prestaram depoimento por videoconferência.

Depois da partida em questão, Neymar ainda cumpriu punição de dois jogos de suspensão por "comportamento violento", já que deu um tapa na cabeça de Álvaro e foi expulso. Enquanto isso, o zagueiro do Marselha não sofreu nenhuma punição por não ter recebido cartão vermelho.

