Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2024

O jogador sofreu uma ruptura ligamentar no cruzado anterior do joelho esquerdo. (Foto: Reprodução/Instagram)

O zagueiro do Inter Gabriel Mercado passou por uma cirurgia na tarde de segunda-feira (7) por conta de uma lesão no joelho esquerdo. O jogador sofreu uma ruptura ligamentar no cruzado anterior durante partida contra o São Paulo, em 22 de setembro, pelo Campeonato Brasileiro. O procedimento foi bem-sucedido, segundo o clube.

O atleta realizou a cirurgia em Buenos Aires, na Argentina, e agora inicia o período de recuperação. A intervenção foi feita no país vizinho a pedido do próprio jogador argentino.

O Colorado não informou o tempo de recuperação, mas em razão da gravidade da lesão do zagueiro de 37 anos, a reabilitação pode levar até nove meses.

“O Sport Club Internacional informa que o zagueiro Gabriel Mercado passou por uma cirurgia bem-sucedida para reparar o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, após lesão sofrida na partida contra o São Paulo. O Clube acompanhará de perto a recuperação do atleta e seguirá atualizando sobre seu progresso”, informou o Inter.

Em seu perfil no Instagram, o camisa 25 do clube gaúcho postou uma foto e escreveu: “Deu tudo certo, muito obrigado a todos pelo carinho! Voltarei mais forte”.

Com o contrato com o Inter se encerrando no final deste ano, o zagueiro ainda deve ter sua renovação confirmada pelo clube. Dias antes da lesão, o técnico Roger Machado havia ressaltado a importância do atleta para a equipe, expressando seu desejo de continuar com Mercado no time.

“Ele é importante em todos os sentidos. Estando aqui ano que vem, aviso ao presidente o desejo que ele fique. Ele é um exemplo, um líder, que veste a camisa do Inter como poucos atletas que eu vi. Um ser humano de uma simplicidade absurda, que mesmo com a longa trajetória dentro do futebol, tem a cabeça muito aberta para aprender e é muito atento a todas as observações. No dia a dia mantém sempre o otimismo e conspira para que as coisas aconteçam da forma certa. O tipo de líder que eu penso na minha época de atleta, é um tipo de personalidade que eu buscava olhar e me agradava muito”, afirmou Roger.

