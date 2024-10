Inter Gabriel Mercado, do Inter, passa por cirurgia na Argentina

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O zagueiro de 37 anos iniciará o período de recuperação pós cirurgia no joelho Foto: Reprodução/Instagram O zagueiro de 37 anos iniciará o período de recuperação pós cirurgia no joelho. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O zagueiro do Inter Gabriel Mercado, que se lesionou o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na vitória contra o São Paulo por 3 a 1, no final de setembro, passou por cirurgia de reparação nesta segunda-feira (07). A pedido do defensor, ele realizou a operação em Buenos Aires, na Argentina, seu país natal.

Em seu Instagram, Gabriel publicou uma foto após o procedimento feito. “Deu tudo certo, muito obrigado a todos pelo carinho! Voltarei mais forte”.

O tempo de recuperação do atleta não foi informado pelo Inter, mas a certeza é que o jogador só retorna aos gramados no próximo ano. Seu contrato com o Colorado, que estava prestar a expirar, deve ser renovado, como já era de desejo da diretoria.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/gabriel-mercado-do-inter-passa-por-cirurgia-na-argentina/

Gabriel Mercado, do Inter, passa por cirurgia na Argentina

2024-10-08