Política “Vaquinhas virtuais” para campanhas arrecadam R$ 7 milhões e ajudam a eleger 12 prefeitos no Brasil

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ao todo, 160 candidatos a prefeito declararam dinheiro de financiamento coletivo Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil . (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As iniciativas de financiamento coletivo, as chamadas “vaquinhas virtuais”, arrecadaram nestas eleições R$ 7,07 milhões somadas no País. Neste primeiro turno, 12 dos prefeitos eleitos declararam este tipo de receita, segundo dados do Divulgacand, da Justiça eleitoral.

Ao todo, 160 candidatos a prefeito declararam dinheiro deste “crowdfunding”. A maior parte deles recebeu apoio por meio do “QueroApoiar”, que ajudou 110 postulantes.

Nas eleições 2020, as vaquinhas online somaram R$ 14,8 bilhões, com 14 empresas de 9 estados diferentes desenvolvendo este tipo de iniciativa. Estes dados consideram os dois turnos do pleito. Até aqui, em 2024, seis empresas em quatro estados concentraram o financiamento coletivo.

A reforma eleitoral de 2017 incluiu o financiamento coletivo como uma nova modalidade de arrecadação de recursos para campanhas eleitorais. Ficou permitido angariar recursos por meio de sites na internet, aplicativos eletrônicos e outros similares.

A liberação e respectivo repasse dos valores aos candidatos só podem ocorrer se eles atenderem a exigências como abertura de conta bancária específica para esse tipo de operação e emissão de recibos eleitorais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/vaquinhas-virtuais-para-campanhas-arrecadam-r-7-milhoes-e-ajudam-a-eleger-12-prefeitos-no-brasil/

“Vaquinhas virtuais” para campanhas arrecadam R$ 7 milhões e ajudam a eleger 12 prefeitos no Brasil

2024-10-08