Zeca Pagodinho prepara live do Dia dos Pais e anuncia que será avô de novo: "Vem mais um boneco aí"

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2020

Zeca criou apenas quatro músicas ao longo de 2020. (Foto: Divulgação)

“Tô aqui, né, preso. Não cometi crime nenhum, mas tô em cana”, brinca Zeca Pagodinho, respondendo ao “tudo bem?” com que a repórter inicia a conversa. O sambista olha o mar da Barra de sua janela, no 17º andar (“quem escolheu esse lugar tão alto?”) e, volta e meia, recorre a um binóculo para acompanhar a movimentação no Quiosque do Lelê, onde costuma tomar seu chope em tempos normais (“só pelo andar, sei quem está lá”).

Após quatro meses trancado em casa, Zeca está que não se aguenta: “Sou rueiro, pô! Queria tomar chope, ir ao shopping, fazer minha unha e cortar meu cabelo. De vez em quando bate uma tristeza.”

O compositor participou da “Entrevista na janela”, série em vídeo produzida pelo jornal O Globo para esse período em que se recomenda o distanciamento social. O humorista Fábio Porchat, os atores Antonio Fagundes, Maitê Proença, Deborah Secco, Jonathan Azevedo e Babu Santana, os cantores Anitta e Lulu Santos, além do chef de cozinha Claude Troisgros foram outros convidados. A conversa foi feita por telefone pela reportagem e gravada com um drone.

Acostumado a viver rodeado pelos amigos, Zeca resolveu evitar ficar no sítio de Xerém justamente para respeitar a quarentena. É que lá a casa vive cheia de gente, que chega sem avisar. Na Barra, está com a mulher, Monica, e a filha Duda, de 16 anos. Mas no próximo dia 9, no entanto, encontrará pelo menos alguns de seus músicos para realizar uma live de Dia dos Pais.

No repertório, canções de seu disco recente, “Mais feliz”, e clássicos como “Deixa a vida me levar” e “Vai vadiar”. Também faz questão de incluir composições do mestre Monarco e do amigo Arlindo Cruz, que se recupera de um AVC sofrido em 2017 (Zeca diz que “não tem coragem” de visitá-lo).

Entre netos e novelas

As composições novas é que estão rareando. Zeca criou apenas quatro músicas ao longo de 2020. Culpa do coronavírus, que tem atrapalhado a inspiração do sambista.

Ficar longe dos netos também não tem sido fácil. Catarina, de 5 anos, e Noah, de 10, passaram o início do isolamento com o avô, mas aí veio o homeschooling… Zeca e Monica não dominam as ferramentas tecnológicas. O cantor tem se agarrado à boa notícia dada pelo filho, Luizinho, dias atrás: vai ser avô mais uma vez.

“Vem aí mais um boneco” comemora, contando sobre a reforma que planeja para todos morarem juntos. “Não gosto de casa vazia. Tenho medo de ficar sozinho. Antes, era medo de fantasma, mas agora é de mim mesmo, de tanta raiva que tenho por ter que ficar em casa.”

Enquanto o neto novo não chega, Zeca passa o tempo assistindo a novelas antigas. Sua preferida é “O clone” (2001). Até liga para a atriz Cissa Guimarães, a Clarice da trama, para comentar sobre as maldades que Alicinha (Cristiana Oliveira) faz contra ela:

“Boto a maior pilha na Cissa, falo: ‘A mulher roubou seu marido, seu apartamento…‘. A gente fica rindo porque não tem muita coisa pra fazer, né?”, diz ele, que assiste ainda a “Brega e chique” (1987) e “Chocolate com pimenta” (2003).

Programa da quarentena

Zeca também tem ouvido seus discos de vinil: Beth Carvalho, Elizeth Cardoso, Luiz Gonzaga. Na quarentena, leu pela primeira vez a própria biografia, “Zeca: Deixa o Samba Me Levar”, lançada em 2014 pelos autores Jane Barbosa e Leonardo Bruno. “Tem coisa ali que eu nem lembrava mais”, conta.

Uma das melhores histórias é sobre o dia do seu casamento com Mônica, companheira há 35 anos. Zeca perdeu a bolsa de convites para a cerimônia enquanto bebia em uma favela na Zona Norte do Rio. Centenas de pessoas compareceram à festa e foi a maior confusão.

Ele ri lembrando da cena, mas está mesmo é tristinho. Recorre à fé nos santos e orixás para acreditar em dias melhores. Ouve Ave Maria diariamente, às 18h, e pede saúde ao santo guerreiro. “Jogo água de são Jorge na casa e nas crianças. Tem que rezar, a gente vai sair dessa.” As informações são do jornal O Globo.

