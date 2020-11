Magazine Zilu dá conselho para casamento desgastado: “Só não tem solução traição”

24 de novembro de 2020

Zilu deixou bem nítido que não perdia traição, durante uma live no Instagram, na noite desta segunda-feira (23). No bate-papo com fãs, a ex-mulher de Zezé Di Camargo, que chamou Gracielle Lacerda, atual do sertanejo de piriguete recentemente, deu conselhos amorosos para quem estava com o casamento desgastado.

“Para casamento desgastado existe tanta solução. Só não tem solução para traição, quando a pessoa continua te traindo, traindo e traindo até… Agora se o seu casamento está desgastado, mas existe amor, você tem que ter criatividade. De repente, faz uma viagem. Não aconselho ninguém acabar com o casamento, porque está desgastado”, opina.

Zilu também disse que não guardar rancor de ninguém. “Minha maior qualidade é saber perdoar. Não consigo guardar raiva e nem rancor no meu coração. Na hora, fico chateada e com raiva e depois perdoo… Mas o meu maior defeito é a ansiedade. Sou muito ansiosa”, pondera ao eleger sua maior qualidade e defeito.

Em um momento da conversa, a socialite confessou já ter tido vontade de deixar a carreira de influenciadora digital de lado e deletar todas suas redes sociais por conta das críticas. “Sofro críticas que não são verdade. Mas a gente tem que saber conviver com isso. Muitas vezes já pensei em sair de todas as minhas redes sociais, mas não é justo com todas as pessoas que me seguem e querem saber como estou”, conclui.

