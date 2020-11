Celebridades Zoe dá show de fofura com Sabrina Sato e Duda Nagle em aniversário da prima

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2020

Duda Nagle, Zoe e Sabrina Sato Foto: Reprodução Instagram Duda Nagle, Zoe e Sabrina Sato. (Foto: Reprodução Instagram) Foto: Reprodução Instagram

Sabrina Sato e Duda Nagle deixaram os fãs encantados ao compartilhar no Instagram uma foto fofíssima da filha, Zoe, no Instagram, na noite desta segunda-feira (02), no aniversário da prima, Manuela, de 5 anos, em São Paulo.

De blusinha branca com babados em tons de rosa nas magas, a menina fez careta, se divertindo no registro – Leda Nagle, mãe de Duda, também foi ao evento.

Filha de Karina Sato, Manuela completou 5 anos e ganhou uma comemoração com tema de unicórnio. A menina é filha da empresária com Felipe Abreu e, coincidentemente, ele e Zoe fazem aniversário no mesmo dia, 29 de novembro – a menina completará 2 anos. O casal tem ainda ainda Felipe, de 7 anos.

