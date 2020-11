Celebridades Tata Werneck desabafa sobre nova temporada do Lady Night: “É difícil fazer comédia com medo”

3 de novembro de 2020

Tata Werneck falou um pouco como foi retomar as gravações da nova temporada do Lady Night, que estreia nesta terça-feira (03).

“Bom dia, só pra dizer que hoje estreia Lady Night ás 22h30, com a Xuxa maravilhosa. A gente fez com muito carinho essa temporada…Mas isso não quer dizer nada também, com carinho ou não não posso te obrigar a nada, mas se você quiser assistir… Ai, vou desligar, gente, viajei aqui”, disse ela.

“Eu estava com muito pânico de sair de casa pra gravar, mas falei ‘não, quero levar entretenimento’. Não foi só isso também, né? [risos] Eu tenho um contrato. E é difícil fazer comédia com medo, mas tudo bem, isso é um problema idiota”, completou.

