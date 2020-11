Celebridades Paulinha Leite planeja inseminação artificial: “Já sei quem é o doador”

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2020

Ex-BBB deu detalhes de planos para ser mãe em 2021 Foto: Reprodução/Instagram Ex-BBB deu detalhes de planos para ser mãe em 2021. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A ex-BBB Paulinha Leite já está com tudo planejado para se tornar mãe nos próximos anos. Em um papo com seus seguidores no Instagram ela contou já ter começado o processo para fazer uma inseminação artificial no final próximo ano.

“Eu falo isso há anos. Ano que vem, quero fazer em novembro. Mas não é só chegar e fazer, tem que fazer exames, consulta, decidir questão do doador. Eu já basicamente sei quem é, se duvidar já escolhi. Vou mostrar todo o processo para vocês.”

Em outros vídeos, ela explicou ser um sonho seu de infância: “Desde que sou pequena, desde um tempo que nem lembro, sempre disse que queria ter um filho por inseminação, nem sabia o que era. Não sei se é um propósito da minha vida, sempre tive essa vontade no meu coração. Não estou com ninguém no momento para ter um filho, se aparecer alguém, apareceu, aí é uma coisa a se conversar com essa pessoa no tempo certo, mas meu plano é esse e só Deus muda.”

