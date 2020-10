Magazine Preta Gil desabafa sobre vaidade: “Tomei remédio, fiz lipo, quando eu vi, estava me mutilando”

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2020

A cantora relatou sua experiência própria, sobre como sofreu com essa ditadura. (Foto: Instagram/pretagil)

A cantora Preta Gil é uma das convidadas do programa “Simples assim” deste sábado (31). Angélica a recebe para uma conversa sobre vaidade. Preta disse à apresentadora que não é de hoje que a ditadura da beleza é um tema importante em sua vida. “Estou falando disso há muitos anos já. E quando eu falava disso há 18 anos eu me sentia muito só. As pessoas estranhavam, até as mais próximas falavam: ‘Como assim usar biquíni? Como assim não ter vergonha do corpo?’. Estamos nos libertando de muitas amarras, mas ainda é muito difícil para várias mulheres. A opressão não veio à toa. Ela veio como forma de paralisar as mulheres, porque se sabe que unidas somos muito fortes e capazes de tudo. Que a gente não se gostasse, que a gente se alfinetasse, falasse mal uma da outra, que não colocasse a outra pra cima… Tudo isso foi nutrido no ventre da sociedade patriarcal, mas a gente vem desconstruindo isso nas atitudes. Quando a gente fala ‘assumi meus cachos’, isso é de uma grandiosidade… Porque você não tem noção de quantas mulheres passam a vida alisando o cabelo porque foram educadas para não gostar do seu cabelo cacheado”, exemplifica Preta.

A cantora relata ainda sua experiência própria, sobre como sofreu com essa ditadura imposta pela sociedade. “Eu fiz quatro lipos, uma atrás da outra. Quando comecei minha carreira, fiz uma capa nua e estava fora dos padrões. E eu queria que o povo parasse de falar de mim. Tomei remédio, fiz lipo, quando eu vi, estava me mutilando. Para agradar a quem? Não a mim, eu estava confusa, sem saber o que estava sentindo. Fazia por causa do outro. É um caminho sem volta quando você pega o fio da meada de se amar. E é aí que a gente traz outras pessoas. Vem comigo! Se ame! Se liberte!”, convida Preta, na conversa com a apresentadora.

