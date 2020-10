Magazine Whitney Houston se torna a primeira mulher negra com três discos de diamante

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2020

Whitney Houston, que morreu em 2012, com apenas 48 anos de idade, fez história mais uma vez no mundo da música Foto: Reprodução

A saudosa cantora Whitney Houston, que morreu em 2012, com apenas 48 anos de idade, fez história mais uma vez no mundo da música! isso porque a artista se tornou a primeira mulher negra a conquistar três álbuns de diamante com Whitney, lançado em 1987.

A notícia foi divulgada pela agência de notícias Associated Press, após a RIAA (Recording Industry Association of America) e a Legacy Recordings anunciarem que o álbum teve 10 milhões de exemplares vendidos.

Whitney foi o segundo disco da cantora e traz hits como I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me), Didn’t We Almost Have It All, So Emotional e Where Do Broken Hearts Go, canções que alcançaram o topo da Billboard 100 no ano em que foram lançadas.

Os discos Whitney Houston, o de estreia de Whitney, lançado em 1985, e a trilha sonora de O Guarda-Costas, filme estrelado pela cantora e por Kevin Costner, de 1992, já tinham conquistado álbuns de diamante, com 13 milhões e 18 milhões de unidades vendidas, respectivamente.

