Rio Grande do Sul Zoológico e Jardim Botânico voltam a receber visitantes

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2020

O Zoológico já está com os portões abertos desde esta quinta-feira Foto: Divulgação Zoológico O Zoológico já está com os portões abertos desde esta quinta-feira. (Foto: Divulgação Zoológico) Foto: Divulgação Zoológico

Os parques Zoológico, em Sapucaia do Sul, e Jardim Botânico, em Porto Alegre, voltarão a receber visitantes nos próximos dias. As visitações estavam suspensas desde março devido às medidas de prevenção à Covid-19.

O Zoológico já está com os portões abertos desde esta quinta-feira (26) e o Jardim Botânico, a partir da próxima terça-feira (01). Ambos são administrados pela Sema (Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura).

“Nós nos preparamos para receber o visitante não somente com todas as medidas de segurança, mas também com os parques de cara nova. Foram feitas algumas melhorias na infraestrutura que mostram ao público que esse tempo distante serviu para reestruturações necessárias”, afirma o diretor do Departamento de Biodiversidade da Sema, Diego Pereira.

As regras para visitação acompanharão as disposições do modelo de distanciamento controlado do Estado. Sendo assim, a cada semana, as medidas de prevenção seguirão as normas previstas pela coloração da bandeira da região. Além disso, os regramentos poderão variar de acordo com o posicionamento aplicado pelas prefeituras.

Neste primeiro momento, os parques estarão abertos de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. Os visitantes precisarão usar máscara obrigatoriamente durante todo o período de visitação. Na entrada, será aferida a temperatura do público e estará disponível álcool gel para higienização. Outras definições específicas de cada parque para garantir a segurança sanitária são:

Parque Zoológico

• Entrada limitada a 500 carros por dia.

• Serão utilizadas demarcações de distanciamento.

• Autorizada a realização de piqueniques, desde que não cause aglomeração de mais de oito pessoas.

• Minimuseu e Serpentário estarão fechados para visitação.

• A área das churrasqueiras estará fechada ao público, não sendo permitida sua utilização, nem realização de churrascos em outros locais do parque.

• A pracinha (playground) estará interditada.

Jardim Botânico

• Entrada limitada a:

Bandeira amarela – 700 pessoas por dia

Bandeira laranja – 500 pessoas por dia

Bandeira vermelha – 250 pessoas por dia

• A venda de mudas acontecerá normalmente.

• O Museu de Ciências Naturais e o Serpentário estarão fechados para visitação.

Os valores de entrada seguem os mesmos, estabelecidos por meio da Portaria 311/2019.

