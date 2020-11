Porto Alegre Operação Monte Cristo é deflagrada em Porto Alegre para combater lavagem de dinheiro

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2020

Celulares, documentos e 4 mil reais em dinheiro foram apreendidos Foto: Polícia Civil/Divulgação Celulares, documentos e 4 mil reais em dinheiro foram apreendidos. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil deflagrou, nesta quinta-feira (26), a Operação Monte Cristo. A investigação tem como mote possível crime de lavagem de dinheiro praticados por um grupo criminoso sediado na Zona Sul de Porto Alegre, voltado ao tráfico de drogas.

Os líderes possuem antecedentes policiais e criminais por tráfico de drogas, porte de armas, homicídios, dentre outros, nas Justiças Estadual e Federal. Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão na Capital. Celulares, documentos e 4 mil reais em dinheiro foram apreendidos.

A organização criminosa movimentou cerca de três milhões de reais, de forma atípica, em curto espaço de tempo, além de possuir considerável patrimônio imobiliário próprio, ainda sob investigação da origem.

Em 22/09 deste ano, a 3ª DIN/Denarc realizou uma ação no bairro Agronomia, em Porto Alegre, mesma região onde residem os investigados no dia desta quinta-feira, e com vínculos aos presos no referido flagrante, ocasião em que foram apreendidos 2.98 kg de maconha, um fuzil .762, três fuzis .556, duas pistolas .9mm, uma pistola .380, 1 revólver .38, um rifle .44, carregadores de diversos calibres e caracol para .556, colete balístico, 803 munições de calibres .762, .556, .40, 9mm, .380 e .38, rádios, veículos, documentos e celulares.

