007 – Sem Tempo Para Morrer: Daniel Craig surge ensanguentado em nova imagem do filme

O filme “007 – Sem Tempo Para Morrer” ainda nem estreou, mas algo já ficou claro: a nova missão de James Bond (Daniel Craig) não será nada fácil. Como já virou costume, não é mesmo?

Foi revelada uma imagem oficial do próximo capítulo da franquia, que conta com a direção de Cary Joji Fukunaga. Dessa vez, Bond interrompe suas férias na Jamaica para impedir um misterioso vilão (Rami Malek), armado com uma tecnologia perigosa. Além do novo antagonista, outro diferencial da aventura será a contribuição da premiada Phoebe Waller-Bridge (Killing Eve, Fleabag) no roteiro.

O elenco ainda é formado por Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Ana de Armas, Christoph Waltz, Billy Magnussen, Rory Kinnear e Lashana Lynch – cujos recentes rumores apontam que a última pode ser a próxima agente 007. No Time to Die (no original) tem estreia marcada para 9 de abril de 2020 nos cinemas brasileiros.